紅鞋甩色一脫驚見「五趾襪」　台灣女網民遭恥笑：省了買襪錢！

每天走路、運動都需要有一雙好鞋保護我們的雙腳，不過有時穿一穿鞋子竟然就掉色了，讓人超傻眼……一名網友在爆廢公社分享橘紅色娃娃鞋掉色的照片，脫掉鞋子才發現自己的腳趾全染上鞋子的印痕，笑翻一大票網友～

台女脫掉鞋子才發現自己的腳趾全染上鞋子的印痕。（爆廢公社）

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這是哪招～鞋子脫掉還有一雙鞋的概念嗎？

「你的鞋子脫下來了嗎」、「多一雙鞋」、「內建鞋子」、「這麼好，買一送一」、「這雙鞋多少錢啊這麼划算」、「這樣不用穿鞋子出去了」、「國王的新鞋子」

說是穿五指襪也毫無違和感

「乍看以為是襪子！」、「確定不是五趾襪？」、「這五趾襪哪裏買」、「省了隱形襪的錢耶」、「還以為穿五趾襪」、「哇！這良心店家耶！買鞋送襪！不加價啊～」、「這在哪邊買的我也要！一舉兩得！一邊鞋子一邊又可以穿隱形襪」

快把鞋子丟掉！別傷了皮膚

「質料好差」、「色料會很難洗掉哦～」、「洗不掉可尷尬了」、「顏色會沉積好幾天哦」、「染料太差，有的洗了」、「對不起，我笑了！鞋子快丟了吧」、「鞋子快丟掉吧！小心皮膚受傷」、

如果是藍色 掉色會變成▼

「我朋友有一雙類似的藍色鞋款！穿了一天然後就變阿凡達了」

有網民表示朋友藍鞋甩色，穿了一天然後就變阿凡達了。（《阿凡達》劇照）

本編雖然不是鞋控，但如果買到容易掉色的鞋子還是會覺得又氣又無奈…「一雙好鞋會帶你走向美好的地方」，所以大家買鞋可要謹慎挑選，不然下一個阿凡達可能就是你！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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