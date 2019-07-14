【不如做保安】內地尖子來港難覓高職　領悟做通宵保安員更快活

坊間有種說法：「有間公屋做保安，不愁地老天荒。」意謂只要住公屋、做保安員，即可安穩過一生。保安員常被視為「行行企企」又一天，對體力學歷要求不高，在在最低工資保障下薪金尚算能應付生活，常被視為是可做退休的「筍工」。不少人認為保安員是低學歷階層的「筍工」，而從事保安工作多時的作家蕭浩，在其著作《不如做保安》中以實例解構保安行業的甜酸苦辣，他指保安行業其實不乏高學歷人才，他們最終選擇這份工作，當中折射了不同人的人生觀。 蕭浩在書中提及代號「3A38」的夜更保安員，她是內地著名校大學的畢業生，曾在大機構內當管理層，來港後卻因英文程度不足而找不到同類工作，轉輾成為夜更保安員，下班後便去上堂進修英文。「3A38」表示，相比起從前朝九晚五卻承受莫大壓力的工作來說，夜更保安員的確「舒服自在」，笑言只要稍為勤勞、認真、正能量一點，便能獲得好評，從中更學懂學英文不是為工作，而是為放大假去外地旅遊時可以用得上，加上下班後便是真正下班，全無工作壓力，令他不由得感嘆「閒看世情」，領悟做個小保安也不是壞事。

不少人以為保安員是低學歷人士的「筍工」，人工甚至比一些文職更高，卻只需行行企企，不用太多體力勞動，但事實上行業內亦有不少高學歷人士。圖為示意圖。（Gettty Images／視覺中國）

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以下是《不如做保安》的內容節錄：

天生我才沒有用，不如做保安。

早中晚三更裡面，通宵更最特殊，生活上完全違反人的生理時間，工作性質，遭遇的人物迥異。長夜漫漫，燈火沉沉，深宵露重，空氣中總是籠罩著晦暗滄涼和無奈，唯一令人有少許慰藉的是，這些才華難展的小人物，都能夠在夜幕中調適人生。

3A38的領悟

農曆新年的初十五，3A38在剛上班時跟我說：「有個好消息告訴你，我今晚煮多了湯，你來喝一碗，凌晨四點。」

凌晨四點，我如約準時到了控制室，櫃檯上放滿了3A38的早餐小點，她見我進來，在微波爐取了一個透明玻璃瓶出來，用一個小碗將裡面的湯水倒了一半給我，那小碗放在我面前，真是令我哭笑不得，我這輩子不知被人請喝過多少次湯，但從未見過濃縮精華至此，那小碗湯內有些青菜，有十來隻小蝦皮，一些碎魚肉，份量大約是一瓶益力多約百來毫升左右，我端起那微燙的小碗，一面胡疑：「這是你請我喝的湯？」

她居然很開心的回應：「對啊！」

我一口把湯喝乾，把碗放下，她指一指面前那堆比飛機餐還要精緻的食物，問：「要不要也吃一點？」

我連忙擺手，說：「不用，不用，太精緻了，你留住吃，這是你的早餐？」

3A38：「這是我的早餐和午餐，食不厭精，膾不厭細，看來你這種大胃王是不懂的。」

代號「3A38」的保安員指，相比從前朝九晚五卻承受莫大壓力的工作來說，夜更保安的工作壓力較低，下班後更不需要再思考工作方面的事。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

我：「我寧願聽聽你的好消息。」

她歡欣說：「我花了半個月時間，帶Billy仔上ERB開放室學習，聽講座，又教他一些電腦的文書處理，他和幾個夜貓子朋友都去報讀了建造業課程，不再夜夜流連做夜青。」

我：「難怪最近都沒有見到他們，你做得太好了。」

3A38：「今天，他們幾個拍了幾張上課的合照給我，又有張感謝的拼圖。我才突然明白，其實，我這個崗位也是個有意思的崗位。」

我笑說：「是小鮮肉把冰山溶化了。」

3A38：「你就愛胡說八道。以前，我為了段不愉快的婚姻，苦苦撐持，苦了自己不知多少年，現在喝湯愛喝多少煲多少，愛吃飯就吃飯，早餐午餐一起吃，無需諸多顧慮，回家一睡就到下午三點，自在得很。」

「我以前在香港找工作，都不被錄用，縱使我是個國內名校的大學生，也在大機構裡當過高層，但因為英文程度差，連面試的機會都沒有，覺得很不服氣。可是回想起來，就以前的工作，職位夠高，薪水亦厚，可是日理萬機，每天工作如千軍萬馬，有處理不完的事，還要迫著自己不斷增值，迫著下屬不斷進取，每天都沒有足夠的睡眠時間，回到家裡，不吃藥根本無法入睡，縱使在睡夢中，還是不斷浮現那些數字、計劃、項目，不時頭痛欲裂。」

保安員需要輪班工作，分有早中晚三更，當中又以夜更保安最為吃力，通宵工作完全違反人的生理時間。圖為示意圖。（Gettty Images／視覺中國）

「你看我們做保安的，稍為勤勞一點，稍為抵諗認真一點，稍有點正能量，很容易得到好評。大家都是拿基本工資，工作態度只憑本心，不為金錢不為升遷，凡事平常心，凡事自在。何況，人生勝利組有這麼一句話：「有間公屋做保安，不愁地老天荒。」

「我現在每天追學英文，不為工作，只為放大假去外地旅遊。在這個行業裡，最最了不起的是下了班就是下了班，真真正正的下了班，舒服自在。所以，阿浩，閒看世情，我勸你一句話。」

我：「嗯？」

3A38：「不如做保安。」

書名：《不如做保安》紅出版 (青森文化)

作者：蕭浩

有人認為作者是個傳奇人物，但也有人視他為神神化化。他曾經是個工廠工人，任人差遣；轉身卻去當了學校老師，然後又放下教鞭，跑到外地當導遊；再回香港做外遊領隊，倒霉的是走進了一間劣跡昭著的旅行社，每次帶團都背負貨不對辦的怨懟，時刻為公司「補鑊」，因而淬煉出一套迎難而上、敢於另闢蹊徑的處事作風。

他學歷平庸，居然當上了博物館的研究講師，還開班授徒，為老古董打開了新的經營之道。他連菜刀鑊鏟都不會用，卻因小女兒—句話「我鍾意食叉燒」，就開了個燒臘工場和幾間店鋪，可沒幾個月就關門大吉。然而，吃過阿浩叉燒的人，無不神魂難捨，有口皆譽。

品質好卻早早收場，那是因為有人告訴他「做飲食的錢不好賺，搞精神上的產品才有賺頭」，於是他跑到台北圖書館，窮究兩個月後，炮製了一種超凡脱俗的旅遊產品和銷售模式，風靡了神州大地，在各旅遊景點不斷複製，年銷售額數以億計。

席不暇暖，又在眾多質疑的眼光下硬闖一個新項目，那是在北京嚴重缺水的山區開發一個高山滑水的耗水遊樂園，被視為不可能的任務。他帶著一班子弟兵連同專家開山鑿池，築壩圍堤，又創設了一套高效的回水系統，終於突破了嚴厲的環評，使廣東式的峽谷漂流飛濺於京城山野。

然而，當天馬行空的搞作停下來後，面對著一個低工資低工種低聲下氣的保安工作，他依然能平實的劃出一道彩虹。

他描繪了朝九晚五生涯的另一道風景線——工作是最有趣的遊戲。

出版社： 紅出版 (青森文化)

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。