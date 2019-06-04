內地現新型碰瓷黨！專盯不用狗帶溜狗主人　撞上毛孩稱被咬索賠

很多人都已經提高警覺及懂得如何對付碰瓷黨，但騙徒手法層出不窮，內地竟出現新型的碰瓷黨，而且不再是在馬路上當戲精，而是專門盯上沒有栓上狗帶溜狗的主人，趁他們未有留意毛孩之際，就朝狗狗撲過去，再假裝被咬，要求賠償。內地警方提醒養寵物的主人注意，出門散步一定要繫上狗帶及留意周遭，以免讓不法之徒有機可乘。

甘肅蘭州公安局民警日前發布一段閉路電視片段，標明是「新型碰瓷」。（蘭州公安微博片段截圖）

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甘肅蘭州公安局民警日前於微博發布一段閉路電視片段，標明是「新型碰瓷」，只見一名衣着端莊拿着公事包的男人一直尾隨一個正在溜狗，但沒有為狗狗繫上狗帶的女子，男人趁女子走前，看不見狗狗之際，就一個箭步衝到狗狗處撞過去，狗狗立即嚇到跑開，男子馬上「戲精上身」假裝被咬，與女狗主理論索賠。

不過片段發布後，內地大部分網民都一面倒地站在碰瓷男一邊，「第一次為碰瓷點讚」、「建議推廣」。原來並非碰瓷黨「等到行業的春天」，而是很多人都不齒有狗主不教好毛孩，縱容牠們到處亂跑亂咬，「碰瓷黨都未碰到就先遇到惡犬」。有人指，一旦向狗主提點，更會被對方反指沒有愛心，聲稱「我家狗不咬人所以不用拴」，故看到碰瓷黨盯上沒被管束狗狗，就覺得心涼。

但亦有網民認為不能「以暴制暴、以惡制惡」，這樣只會令人人出街都感到不安，而碰瓷始終是詐騙，促狗主「文明出行，小心警覺」。

（甘肅蘭州公安局微博）