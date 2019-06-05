患罕見鬆皮症　短毛貓天生「苦瓜乾」臉　與好友同被善心情侶收養

英國6歲短毛貓「托比」（Toby）患有罕見的遺傳病「先天性結締組織異常」（Ehlers Danlos syndrome，EDS），導致皮膚又鬆又皺，一副「苦瓜乾」的外表。由於托比有健康問題，加上樣貌不討好，令動物協會的工作人員一度擔心沒有人願意收養牠，幸托比最終遇到喬治娜（Georgina）和她的伴侶克里斯托弗（Christopher），讓牠很快便融入在這個家庭中。

皇家防止虐待動物協會（RSPCA）表示，托比所患的遺傳病令牠缺乏膠原蛋白，皮膚才會看起來如此鬆弛及下垂；同時，牠與另一隻7歲的貓咪「昆頓」（Quinton）時常形影不離，互相依賴，工作人員都希望最好兩隻貓咪一同被領養。

後來托比和昆頓被來自斯特勞德（Stroud）的喬治娜和克里斯托弗所收養。喬治娜表示，由於愛貓最近逝世，因此決定再領養，在RSPCA的網頁上看到托比和昆頓，隨即就愛上了牠們可愛的臉容。

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「托比和昆頓是不能分開」

喬治娜說，兩隻貓咪第一次看到他們時非常緊張，但很快便融入家中，「以前我們從來未聽過EDS，只是知道托比需要一個愛護牠的家，我們會給牠很多的愛」。然而，托比皮膚的情況總是令喬治娜放心不下，例如托比腹部皮膚低垂，下墜的重量恐怕影響日後健康，EDS亦導致牠的關節出問題。

喬治娜表示，托比有時在清潔身體或者跟昆頓玩耍都會受傷，「托比和昆頓是不能分開的，昆頓有時會嘗試清潔托比的臉，而當牠們玩耍時，昆頓知道要把爪收起來，以免弄傷對方」。