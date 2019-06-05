Mac Pro密集小孔造型被嘲　IKEA即推刨磨器抽水：30蚊低科技產品

蘋果公司全新外形的Mac Pro亮相，不但規格提升，更捨棄2013年的「垃圾筒」設計，改為貼近傳統版本的四正造型，銀色機身配上多個用以散熱的圓孔，驟眼看總令人有點眼熟。IKEA即時「抽水」為大家解開迷惑，發布會後即在facebook專頁，推介一款與Mac Pro非常相似的刨磨器，還標註只是「29.9元低科技產品」，令人爆笑。

IKEA在facebook專頁發帖「抽水」，推介一款與Mac Pro非常相似的刨磨器。（IKEA fb圖片）

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Apple在4日凌晨舉行的 WWDC 2019 KeyNote ，發布了全新一部 Mac Pro，四四方方銀色設計，有手把和滾輪方便用家移動主機，機旁配有超多個圓孔以供散熱，售價為5999美元（約47044港元），將在今年秋季推出。不過這些密集式小孔卻引起熱議，有人指或會令密集恐懼症患者感到不安，亦有人笑稱超似刨芝士的刨刀。

IKEA亦湊一湊熱鬧，昨日在facebook專頁發文介紹同樣滿布小孔的刨磨器，指刨磨器有手把定位，不同形狀的出口位能快速處理食材，更幽默地表示「被譽為繼書本、筆記、西瓜之後，第四樣最好刨的物品」。

IKEA更在圖中抵死寫道「認住我！就唔怕之後喺新電腦上面磨芝士！刨蘿蔔！」並特別標註「$29.9 低科技產品」，認真鬼馬。

抽水帖文瞬間吸得逾2000個讚好，有網民大讚「IKEA抽水冠軍」，亦有人笑說「蘋果都畀你磨到變蘋果蓉啦」，亦有人問IKEA會否推出「蘿蔔糕刨」，「我想儲一套啊！」。

另有不少資深果迷對新機造型表示理解不能，認為後喬布斯（Steve Jobs）時代的墮落，直指對現時的掌陀人庫克（Tim Cook）的品味很懷疑，希望在設計上他能另請高明，不要再折磨蘋果新產品。