IKEA豆腐雪糕廣告：「隨時都可以嚟食我豆腐」　低俗定陳述惹爭議

俗語「食豆腐」除了指吃食物，另一意思是指男子調戲女性或佔對方便宜，甚至性騷擾之意。IKEA近日推出限定「豆腐雪糕」，於官方facebook發帖宣傳時，圖片句子寫着「只要你鍾意，隨時都可以嚟食我豆腐」，因語帶雙關引起熱議，有網民認為是低級趣味，斥「抽水唔係咁抽」，直指釀成公關災難（亦稱「關公災難）。有人則認為毋須過份敏感，認為句子並非一定影射女性，但隨即惹來反駁指IKEA的句子有宣揚「隨便騷擾女性」之意，要求IKEA改善。 IKEA回覆《香港01》查詢時表示，一直努力透過廣告，以輕鬆正面而友善的方法引起顧客共嗚。全新豆腐花味新地筒的廣告是以「新地筒」為第一身陳述，突顯產品的軟滑口感。IKEA承諾會聆聽不同意見及聲音，繼續提供更好的產品。

IKEA近日推出限定「豆腐雪糕」，廣告圖中寫到「只要你鍾意，隨時都可以嚟食我豆腐」，惹起網民爭議。（IKEA官方fb截圖）

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IKEA於上周六（4日）於官方fb宣布推出限定「豆腐雪糕」，本月於IKEA美食廊有「豆腐花味新地筒」發售，並在帖子表示，「你哋食還食，記得溫柔啲～」，附上的廣告圖寫着，「只要你鍾意，隨時都可以嚟食我豆腐」，而圖中的雪糕被咬了一口。

一句激起千層浪，大批網民湧入IKEA的fb留言，有部分網民認為「食我豆腐」有騷擾女性之嫌，兼令人反感，指「『食人豆腐』約定俗成的意思是指侵犯女性、抽水，這不是女唔女權的問題，低俗到不得了」、「呢啲廣告slogan唔係叫好笑或玩幽默，咁樣做係助長大眾覺得食人豆腐係無問題，請IKEA改善。#抽水唔係咁抽」。

除了雪糕外，宜家家居還有多款美食發售，圖為蝦串伴闊條麵。（IKEA網站圖片）

惟不少網民質疑有人太敏感，認為IKEA只是「玩食字」，並未構成性騷擾，毋須過份解讀，又指男人同樣可以被「食豆腐」，「食豆腐完全客觀陳述食一件食物既情況，諗到其他嘢只係主觀反映當事人過去可能發生或盼望該事實」、「食豆腐咋喎，會唔會係你自己諗歪咗？」、「咁人地真係想表達食豆腐，你用自己約定俗成既諗法好唔啱」；有人則中立地表示，「食人豆腐唔同人有唔同理解，唔係一個好的廣告idea」。

IKEA回應查詢時表示，全新豆腐花味新地筒廣告以「新地筒」為第一身陳述，突顯產品的軟滑口感。宜家家居抱持開放態度，聆聽社會的不同意見及聲音，並承諾會繼續努力提供讓顧客擁有更美好生活的產品。宜家家居強調一直努力透過廣告，以輕鬆正面而友善的方法引起顧客共鳴，從而對宜家家居及產品有更深的了解。