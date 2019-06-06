不再虐待動物　德國馬戲團改用3D投影　1:1大象表演勁真實

不少馬戲團以動物表演高難度動作取悅觀眾，但背後卻被揭長年以虐待方式訓練牠們，居住環境欠佳，其終身自由亦被剝削。近日德國馬戲團Circus Roncalli就宣布以3D全息投影（Hologram）技術代替真實動物，投射出像真度極高的大象、馬匹等，成為全球首個以該技術取代活體動物演出的馬戲團。

德國馬戲團Circus Roncalli全面以3D全息投影（Hologram）技術代替真實動物。（Circus Roncalli FB圖片）

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德國馬戲團Circus Roncalli成立於1976年，過往一直使用真實動物演出，但去年決定改變行業殘忍對待動物的守舊傳統，以3D全息投影（Hologram）技術，全面取代真實動物演出，馬戲團舞台設有32米闊、5米高的巨型弧形螢幕，以11部投影機投射出13751×1920的超高解析度的動物，將栩栩如生的大象、馬匹、魚等動物，以1:1比例帶到觀眾面前，在片段所見，馬匹圍住舞台跑動、大象揮動鼻子、以前腿及鼻子站立等動作，跟真實動物無異。

Circus Roncalli是全球第一個馬戲團全面禁用真實動物表演，不少觀眾看過後均讚不絕口，認為終於有馬戲團帶頭停止傷害動物，更表示會帶子女再次觀看。

其實過往不少馬戲團的動物表演，均引起人道爭議。2017年8月，遼寧營口市一場馬戲團表現，就有老虎連續演出10日後發狂，突然衝向馴獸師，將他撲倒並狠咬，另一名馴獸師用木棍猛打十幾棍，老虎才停止攻擊；2018年4月，國際動物組織Animal Defenders International（ADI）發放片段，指馬戲團Garden Bros Circus在美國賓夕法尼亞州的表演時，兩隻大象在後台不斷擺動象鼻，行為異常，事後ADI的負責人解釋，因現場充斥人聲、拍掌聲等，牠們的行為是感到驚慌所致。

（綜合）