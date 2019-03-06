獨居動物園43年　健康惡化患抑鬱症　「世上最悲傷大象」遭安樂死

一隻名叫「Flavia」的雌性大象上周五（1日）因年紀老邁及健康惡化遭到安樂死，終年47歲，她因獨居於西班牙科爾多瓦動物園（Cordoba Zoo）達43年，被動物組織稱為「世上最悲傷大象」。市政府官員稱讚「Flavia」是城市的象徵，指其離開對動物園是巨大打擊；而動物組織則呼籲動物園勿再單獨「隔離」野生動物。

被稱為「世上最悲傷大象」的「Flavia」上周五因年紀老邁及健康惡化遭到安樂死，終年47歲。（fb專頁「Zoo de Córdoba」圖片）

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印度象Flavia自3歲起就被帶離同伴，遷到西班牙南部科爾多瓦動物園，獨居時間長達43年的她被動物組織稱為「世上最悲傷大象」。動物園表示，年邁的Flavia近半年健康惡化，包括體重減輕及患上抑鬱症；至上周五，Flavia於動物園內倒下後無法站起，園方遂為她進行安樂死，終年47歲。

大象是群居動物，一般聚居的象群平均有逾10名成員，而野生的聚居象群更有可能同時達數百隻。一直以來，動物組織都希望「拯救」Flavia，令她免被「單獨囚禁」，曾多次嘗試安排她搬至其他動物園，讓她與同類生活，可惜未能成功。

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動物園表示，年邁的Flavia近半年健康惡化，至上周五更於動物園內倒下後無法站起，園方遂為她安樂死。（fb專頁「Zoo de Córdoba」圖片）

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Flavia去世的消息公布後，科爾多瓦市政廳負責環境議題的官員巴利茨（Amparo Pernichi）表示，Flavia是該市的象徵，「她的死對於動物園家庭來說是一個巨大的打擊，特別是對於在最後時刻仍照顧她的弗蘭（Fran） 和賈維（Javi），以及先前照顧過她的西維亞（Silvia）」。科爾多瓦市的官方Twitter帳戶亦發布了一段短片向Flavia致敬。

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至於動物組織Born Free的負責人德雷珀（Chris Draper）則指出，Flavia的死反映「單獨囚禁」大象的不當，「我們必須確保沒有其他大象再需要承受Flavia的寂寞生活，並應逐步停止在動物園和馬戲團中飼養大象」。

（每日郵報、每日快報）