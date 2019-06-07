同步染電傷髮質　台灣當局建議至少隔一周　逼染劑商品加警告

不少人為節省時間，理髮時會同步染髮及燙髮，然而這樣做或傷害髮質。近日台灣衛生福利部食品藥物管理署（衛福部食藥署）預告訂立新草案，要求生產染髮劑、燙髮劑等業界，必須在產品包裝上標示警告字句，包括「燙髮1星期前後不建議進行染髮」以及「染髮、脫色脫染一星期前後不得進行燙髮」等字句，提醒民眾多加注意，新法預計2021年7月生效。屆時若業者未依規定標示，最高可處罰100萬台幣（約25萬港元）。

台灣衛生福利部食品藥物管理署預告訂立新草案，要求生產染髮劑、燙髮劑等業界，必須在產品包裝上標示警告字句。（示意圖，資料圖片）

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當局解釋，因應《化妝品衛生安全管理條例》已於去年5月通過修正《化妝品衛生安全管理法》，衛福部食藥署同步修正相關子法。台灣衛福部食藥署於本月3日預告3項草案，包括「染髮劑之標籤、仿單或包裝應標示事項」、「燙髮劑之標籤、仿單或包裝應標示事項」、「脫色脫染劑之標籤、仿單或包裝應標示事項」。

食藥署醫妝組簡任技正黃維生解釋，「染髮燙髮劑都由一些化學品組成，這些化學品針對我們的頭皮，如果在短時間密集使用，恐怕會造成一些頭皮，甚至是頭髮脆弱會更加重。」醫師建議染燙時間相距3個月比較不傷害髮質。

以往根據化妝品管理條例，若未依規定標示的業界可被罰款10萬台幣（約2.5萬港元）以下，未來新法實施後，違者可被處罰1萬至100萬台幣（約2500至25萬港元）。

台灣皮膚科醫學會發言人黃毓惠指出，無論染燙或脫色脫染劑，都是以化學藥劑打斷頭髮的蛋白質鏈結，並把毛鱗片打開，讓化學藥劑進入。如果短時間內同時處理染髮及燙髮，理論上導致髮質脆弱，而且容易受損，帶來非常大的傷害。如果使用不當，更可能引發頭皮過敏等情況。

不少台灣髮型師得知消息表示不太擔心會影響生意，他們認為民眾對於頭皮保養意識已有所提升，大家會懂得如何打理自己的頭髮。

（東森新聞、公視新聞）