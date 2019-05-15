【電髮中伏】港男亂入髮型屋電「韓仔頭」出事　網民笑似體毛上頭

每次剪頭髮都是勇氣挑戰，尤其要轉髮型時，如成果不似預期只能無奈接受。有男網民大膽到不相熟的街坊髮型屋電髮，以為「都係畀張相你跟住去做，應該唔會相差得好遠啩」，誰知理想與現實的差距實在太大，弄完頭髮後他形容自己是「手指插入插蘇觸電的髮型」。他網上分享慘痛經歷，看到如體毛上頭的樓主，過千網民瘋狂爆笑，大家都深有共鳴：「我明，我真係明」。

男網民想電韓式型男髮型（左圖），結果攣得似「手指插入插蘇觸電」（右圖）。（fb「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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有男網民昨日（14日）在facebook群組「巴打絲打Facebook Club」以「理想同現實」為題發文，指近日將頭髮留長少少，打算趁放假去電髮，但因平時幫襯那間髮型屋大排長龍，遂找了間「人少少」、位於柴灣的街坊髮型屋，「我心諗，我都係比張相你跟住去做，應該吾會相差得好遠啩」。

雖說勇者無懼，但樓主最終只有深深的後悔，「事實證明我錯了」，他更指自己當刻猶如卡通片才會發生的事情一樣，「插咗手指落插蘇，依家發生咗喺我身上」。

港男跟髮型師爭論對話全記錄：

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樓主忍不住向髮型師抱怨，「使唔使攣成咁？我個頭同張相邊忽似」，但對方大派「定心丸」：「未剪啫，剪完就似啦，你畀得個頭我整，要對我有信心」。結果髮型師只是將剛剛電完的曲髮剪掉，「拿，而家無咁攣啦係咪？」樓主看得目定口呆，揶揄稱「你不如剷青嘛，咁樣睇落實無咁攣」。

其後樓主忍不住再次拿出照片質問髮型師：「我個頭同張相有邊度係似？」，對方坦白回應，「相同埋事實電出嚟梗係有出入、有落差」。但樓主並不收貨，繼續爭論，最後他拋下一句「錢我實會畀，但唔使旨意我再幫襯」。他在帖文最後作出溫馨提示，「要搵相熟髮型師整頭」。

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帖文引起網上熱議，不少網民都爆笑指樓主太勇敢，「無人入一定有原因」、「電髮不嬲都要搵返相熟啦！」，亦有人嘲笑指其新髮型似體毛，有柴灣居民則指「唔明樓主點會入呢間，平時得阿叔阿嬸先會去」。

另有人說笑稱「下次不如試下將隻手指插插蘇度，可能效果更加理想」。但有網民則認為樓主想要的髮型根本不用電，「呢 D 髮型係用直板夾夾出嚟」、「其實呢啲係set會靚過電」。