【端午節】蜈蚣糭照再瘋傳　原條蒸熟超驚嚇　網民：以毒攻毒？

端午時節，不少人都會照傳統習俗吃糉。一張「蜈蚣糭」照片今日在台灣facebook群組瘋傳「應節」，只見糉裏有些黑色不明物體，似乎是一條蜈蚣，嚇得樓主手抖：「高人包的糭子就是不同」。雖然蜈蚣糉外表恐怖，卻惹得一眾網民爆笑不已，笑稱「吃了百毒不侵」！

原來該相片早於2018年已出現，是越南一名女子不幸買到了有蜈蚣的糭，近日又再瘋傳。（網上圖片）

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樓主日前於facebook群組「爆廢公社公開版」發帖，介紹一枚「蜈蚣糭」，指「端午日午時，五毒孽生，避毒除了艾草，菖蒲，榕枝，雄黃酒外！最高招的你沒見過！贈糭介紹：蜈蚣糭！」。從圖中可見，在糭角上有一條黑色不明物體，在細看下有不少昆蟲腳，呈「S」形被蒸熟，相當駭人。樓主崩潰表示：「高人包的粽（糭）子就是不同……這粽子誰要的來。」

有台灣網民聲稱吃糭時，見到有蜈蚣藏在糭一起蒸熟。facebook群組「爆廢公社公開版」截圖）

超驚嚇的糭子即引來大批網民留言，開玩笑指這糭子很補，「五毒粽。以毒攻毒」、「蜈蚣治百病」、「夭壽，吃了百毒不侵」、「五毒教特級粽」。不過該相片早於2018年已出現，據知是越南一名女子不幸買到了有蜈蚣的糭，近日適逢端午糭再度瘋傳。

（facebook群組「爆廢公社公開版」）