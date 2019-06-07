【端午節】台鐵騎變身威武「陸上龍舟」　後座孖辮正妹划槳勁搶fo

端午節到了，除了有三天連假可以出遊充電，糉子當然也不能忘記吃。 而說到端午必備的活動當然還有划龍舟！一般大家划龍舟的地點都是在水上，不過你知道在陸地上其實也可以划嗎？近日有位網友就在爆廢公社分享自己在西門町騎車，竟然看到有龍舟行在馬路上！

有圖有真相（按圖放大）↓↓↓

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網友怎麼說？

「氣球做的啊？好可愛啊」、「可愛～～好有創意啊」、「不錯啊，超應景，超有過端午節的氣氛」、「這才叫改車」、「好有才哦！很應景」、「超帥氣的車子，我也想坐」、「好酷，騎出去萬眾焦點」

划槳的人還從壯漢變成超可愛的妹子啊？「後座還跟著滑，笑死」、「很可愛耶！後面女生也很配合的划槳」、「太可愛了吧！後座的好配合！一直划」、「後面的乘客配合度超高，還拿槳划」、「真可愛，後面的妹妹好配合唷！」、「超可愛的啦！划槳超配合」

不少網友大讚一直在後方划槳的女生很可愛。（影片截圖：Facebook@造型氣球柯男）

這樣看下來……就只差搶旗（台灣龍舟的比賽模式）了！「前面再釣個旗更好」、「要不要前面再坐一個搶旗子呢？」

而這篇文後來也引出畫面中的騎士回覆！其實這麼厲害的龍舟就是由他本人所製作的，為了應景端午節所以特別裝到機車上，並選在西門町地區「划龍舟」，對於網友製作旗子的提議他也表示因為怕擋到騎車視線所以後來放棄，超醒目的機車造型吸來路上許多民眾的目光，更是引起警察注意，讓他跟後座經過時都不免心一驚：「那天還真的有被警察關注到，但沒有被攔下來……經過警察面前的時候，心跳瞬間跳到160。」

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