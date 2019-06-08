【健康百科】慢性腎衰竭患者飲食宜與忌　清淡為主絕對禁食楊桃

文：蔡潯遠醫師@中大中西醫 (香港中西醫結合醫學研究所專業應用教授，科研範疇包括腎臟病、男科病、中醫內科病症等) 慢性腎衰竭患者，由於腎功能的減退，腎臟排泄體內新陳代謝產物的功能降低，調節水液代謝及體內電解質的功能減弱，所以，在接受中西醫藥治療的同時，必需配合飲食調攝，以減輕病情的惡化，有利於腎臟功能的恢復。

慢性腎衰竭患者要控制水份及流質食物的攝取，口渴時可以冰水漱口，嚼口香糖或擠一點檸檬汁以減少口渴的感覺。（視覺中國）

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1.控制水份及流質食物的攝取：由於過度的水份攝取會出現水腫、心衰等危象。

✽慢性腎衰竭患者口渴時可以冰水漱口，嚼口香糖或擠一點檸檬汁以減少口渴的感覺，儘量將服中藥的時間集中以湯水送下，以減少喝水量。

2.控制鈉的攝取：有水腫的慢性腎衰竭患者一天應不超過食用3克的鹽份，或10-15毫升豉油。食用鹽、豉油、蕃茄醬、沙茶醬、醋等調味料中含有大量的鈉，平時炒菜時應儘量少放，可以改用蔥、薑、蒜、糖等替代。

✽避免進食高鈉食物：如加工罐頭、醃薰製品、鹵水燒味、各種調味醬料、泡菜、鹹菜、松花蛋、醃肉、鹹麵包、油條、豆腐乾、魷魚乾、紫菜等，蔬菜中如芹菜、茴香菜、芥菜頭、菠菜、小白菜等。

✽避免食用使用低鈉鹽或代鹽的食品(如低鈉豉油等)，因為這些食品可能含鉀質，同樣會影響患者體內的鉀質平衡。

✽可適量進食天然低鈉食物：如生菜、油麥菜、西蘭花、莧菜、萵筍、各種豆類、各種瓜類、茄科蔬菜（番茄、青椒、茄子）、蘆筍、草莓、葡萄、西瓜、梨和蘋果等。

中醫認為蝦蟹、鵝、羊、牛、鴿肉等皆為發物，易引起慢性腎衰竭病的情復發或加重，宜謹慎食用。(視覺中國)

3.適當攝取蛋白質：蛋白質的補充必須有所控制，儘量攝取優質的動物性蛋白質，如奶類、蛋類、肉類、魚類等。中醫認為蝦蟹、鵝、羊、牛、鴿肉等皆為發物，易引起病情復發或加重，宜謹慎食用。

★慢性腎衰竭中晚期患者，宜減少較低質的植物性蛋白質的攝入，如：

✽豆類（紅豆、綠豆、毛豆、蠶豆、碗豆仁）

✽豆類製品（豆腐、豆乾、豆漿）

✽根莖類蔬菜(薯仔、馬蹄、番薯、芋頭、蓮藕等

✽麵筋製品（麵筋、麵腸、烤麩）

✽堅果類（瓜子、花生、核桃、腰果、栗子)

4.攝取足夠的熱量：多食用熱量高而蛋白質極低的食物來補充。

✽如植物油（如大豆、花生油）、低蛋白澱粉（如麥澱粉、澄粉、藕粉）及糖類（如冰糖、蜂蜜、薑糖、水果糖）

✽熱量攝取以每天每公斤體重30-40卡路里為宜，以免體重減輕過甚。

腎病患者調節血液中鉀質的能力減低，應限制食用含鉀量比較高的食物，包括甘藍。（Pixabay）

5.忌高鉀食物：腎病患者調節血液中鉀質的能力減低，應限制食用以下含鉀量比較高的食物

【蔬菜類】：

✽根莖類：青蘿蔔、胡蘿蔔、土豆、地瓜、馬鈴薯、甘藍、花椰菜、芹菜、萵筍葉、竹筍、蓮藕、冬筍、山藥等。

✽豆類：蠶豆、豆角、毛豆、豌豆、黃豆及黃豆製品(如腐竹、豆腐絲)、綠豆等。

✽深色蔬菜：紅辣椒、茄子、番茄、苦瓜、南瓜、蒜苗、大蔥、韭菜、菠菜、空心菜、莧菜、大頭菜、芥菜頭等。

✽菌菇類：蘑菇、平菇、金針菇、杏鮑菇等。

✽其他: 雪裡紅、榨菜等。

【水果類】：桔子、橙、哈密瓜、柚子、杏、香蕉、菠蘿、芒果、柿子、香瓜、葡萄柚、龍眼、桃子、榴槤、紅棗、黑棗、果脯、山楂、櫻桃、石榴、無花果等。

【海產類】：紫菜、海帶、鯧魚、泥鰍等。

【五穀類】：蕎麥、高粱、玉米麵等。

【堅果類】：榛子、腰果、南瓜子、葵花籽、杏仁、花生、西瓜子、栗子、開心果等。

【其 他】：咖啡、茶葉、可樂、運動飲料、朱古力、梅子汁、番茄醬、全脂牛奶等。

食用含鉀高的根莖類蔬菜時，可先去皮切小塊，用大量清水煮3-5分鐘後撈起，綠葉蔬菜先用清水煮3-5分鐘後撈起再油拌或小炒；而菜湯中的鉀含量高，應減少食用。

慢性腎衰竭病的患者可適量進食低鉀食物，包括秋葵。（視覺中國）

6.可適量進食低鉀食物： 可適量食用以下含鉀量比較低的食物

【蔬菜類】：

✽淡顏色蔬菜：如綠豆芽、圓白菜（綠）、秋葵、白蘿蔔、西芹

✽瓜類蔬菜：如方瓜、白瓜、葫子、佛手瓜、冬瓜、葫蘆、翠肉瓜

【水果類】：

✽如木瓜、桑椹、雪梨、蘆柑、西瓜、蘋果、桃、草莓、葡萄、檸檬、枇杷等可適量食用，但也不宜食用太多。



7.維持鈣磷的平衡：避免食用含磷較高的食品，以助維持體內鈣磷的平衡，如體內磷質過高，可能會引起皮膚瘙癢、血管鈣化、骨質疏鬆等情況。慢性腎衰竭患者吃魚、肉時，應該先在熱水中汆去血水，再蒸、煮食用，儘量避免煎炸、燒烤食用。

✽要避免高磷的食物包括：松子、芝麻、蝦皮、鯪魚罐頭、西瓜子、南瓜子、葵花籽、花生、核桃、海魚、腰果、黃豆、黑豆、赤小豆、豌豆、奶粉、牛肝、肉鬆、魚鬆、松花蛋、大黃魚、海帶、紫菜、河蟹、肉汁湯等。

腎病患者禁食楊桃。（Getty images）

8.減少嘌呤的攝入：慢性腎臟病患者常合併高尿酸血症，患有高尿酸血症的病人，在飲食方面需要注意避免進食含嘌呤高的蔬菜

✽菠菜、豆類（黃豆、綠豆、紅豆、黑豆）及豆製品、肉汁、濃肉湯、老火湯、瘦肉、鴨肉、腦類、蘑菇、內臟（肝、腎、心）、沙丁魚、鰻魚、蘆筍等

9.其他飲食宜忌：減少食用質地較硬、油炸、辛辣刺激食物(如辣椒、酒等)、減少使用鋁製器皿烹煮食物及禁食楊桃及其相關製品。

總之，患有慢性腎衰竭病的患者，飲食應以清淡為主，不要盲信偏方單方，胡亂進補，以免弄巧成拙，對腎臟造成更重的負擔。如有疑問，應向你的腎病專科醫生或註冊中醫師查詢。

作者簡介：

「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

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