【健康百科】高血糖、高血脂注意！　中大中醫：8類人慎防患腎病

文：蔡潯遠醫師@中大中西醫，香港中西醫結合醫學研究所專業應用教授，科研範疇包括腎臟病、男科病、中醫內科病症等。 （文章標題由《香港01》編輯所擬） 腎臟是人體重要的器官，主要作用是分泌尿液，排出代謝廢物、毒物和藥物；調節體內水和滲透壓；調節電解質濃度；調節酸鹼平衡；內分泌功能。當腎臟功能出現衰退後，便無法調節體內水液代謝，無法排出體內的代謝廢物，便可能需要洗腎了。在正常成年人群中，每10個人中就可能有1位患有腎臟疾病。香港每年約有1400至1500人士進入到尿毒症階段。為了幫助大家更好的了解腎臟疾病，首先我們看看那幾類人易於得腎臟疾病。

在正常成年人群中，每10個人中就可能有1位患有腎臟疾病。（資料圖片）

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1. 血壓高的人

血壓高是腎病發生和惡化的危險因素之一。高血壓會引起腎臟小動脈性硬化，其結果導致腎臟缺血性改變，使腎小球和腎小管功能受損。而腎病患者能有效地控制血壓，對病情的進展是十分有幫助的。

2. 血糖高的人

糖尿可引發心、腦、腎方面的疾病，而糖尿病腎臟疾病是三大嚴重併發症之一，糖尿病腎病多見於病程10年以上的糖尿病患者，據美國疾病控制中心統計資料顯示，糖尿病腎病佔糖尿病總人數的67％以上，歐美發達國家慢性腎衰竭透析病人中以糖尿病腎病為病因的佔43％左右。

3. 尿酸高的人

隨着生活水準的提高，患高尿酸血症的人也越來越多，長期的高尿酸血症也會造成腎臟的損害，形成痛風性腎病。

有8類人有較高可能患上腎病，各位讀者需要多加注意！（資料圖片）

4. 血脂高的人

高血脂會造成腎小球細胞、腎小管間質的損害，導致腎間質纖維化，腎小球硬化。

5. 全身免疫性疾病

例如過敏性紫癜、血管炎、紅斑狼瘡、類風濕性關節炎等全身性疾病患者，易於影響到腎臟，出現腎臟疾病。

6. 長期生活習慣不良的人

生活習慣不良的人可分為飲食及行為兩大方面，飲食方面主要有平時不注意及時補充水分，飲食過鹹，暴飲暴食，酷愛飲料，亂吃藥物等。行為方面主要有長期熬夜、憋尿、超負荷運動等，都會造成腎臟的損害。

腎病惡化的後果可以十分嚴重，高危人士需要多加注意。（資料圖片）

7. 年紀大的人

正常人腎小球濾過率在20歲以後就開始下降，40歲以後下降速度增快，隨着年齡的增大而逐年下降，因此，要關注自己的腎臟，要注意每年檢查腎功能。

8. 肥胖的人

肥胖不是福，肥胖會導致多種疾病的產生，出現代謝綜合症間接影響到腎臟。肥胖的人要注意控制飲食，加強鍛煉，保持合理的體重。

對早期腎衰竭患者來說，中醫藥有延緩慢性腎衰竭進程，甚至逆轉腎功能的優勢。（資料圖片）

中醫藥在治療蛋白尿、血尿及早期慢性腎功能減退方面有着無可替代的優勢，對於高血壓病、糖尿病、慢性腎炎引起的腎臟損害患者來說，在用西藥控制好血壓、血糖的基礎上，配以中醫藥治療，能夠取得很好的療效。對早期腎衰竭患者來說，中醫藥有延緩慢性腎衰竭進程，甚至逆轉腎功能的優勢。對腎病綜合症患者來說，在使用激素治療的同時，配以中醫藥治療，能夠大大減輕激素的副作用，而且，激素撤減後也不易出現復發和反彈。下一集將會討論腎臟病的中西醫治療方法。

作者簡介：

「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）