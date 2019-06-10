彩虹飛機雲！德攝影師拍下卡塔爾航空劃過一刻　靚到似Wallpaper

飛機雲大家不時都可在天空看到，但七彩的天空雲大家有沒有看過？近日德國攝影師尼克（Nick Beyersdorf）於Twitter公開一輯「另類彩虹」圖片，原來「彩虹」是卡塔爾航空公司一班飛機於高空2.6萬呎飛越德國班堡（Bamberg）時，在天空劃出的一道七彩飛機雲。奇景非常漂亮，獲不少網民大讚可以直接用作電腦或手機桌布（Wallpaper），更建議卡塔爾航空應買下照片當廣告之用。

德國攝影師尼克（Nick Beyersdorf）拍下卡塔爾航空公司一班飛機於高空2.6萬呎飛越德國班堡（Bamberg）時，在天空劃出的一道七彩飛機雲。（Nick Beyersdorf Twitter圖片）

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20歲的尼克自15歲開始就迷上拍攝天空及飛機，他形容今次的照片是「今年自己拍過最好的照片，而且不能被超越」，又憶述當時他在家的小花園中看到一架卡塔爾航空的飛機飛過，發現飛機雲有點不尋常，「它不是由引擎開始，而是由機翼邊擴散，我於是舉機拍攝，後來因為太陽角度不同，我開始拍到七彩的飛機雲」。

隨着雲慢慢蒸發散開，飛機雲的七彩顏色都變得柔和。（Nick Beyersdorf Twitter圖片）

為何會出現「彩虹飛機雲」的情況呢？首先「飛機雲」又叫「凝結尾跡」及「蒸氣尾跡」，當飛機在高空寒冷及潮濕的環境經過，引擎所排出的熱廢氣與冷空氣混合後，就會凝結成水滴或冰晶。如果太陽與飛機雲形成特定角度，尾跡中的冰晶就會折射太陽光線，形成彩色光譜，造成彩虹飛機雲。飛機雲除了可作觀賞用，以往戰時亦是非常有用的指標，地面的人可以憑飛機雲提早得知及提防轟炸機的到來。

不少網民看到照片都大呼漂亮，「可以直接當Wallpaper」，建議尼克將照片出售給卡塔爾航空公司，當廣告照片之用。亦有人開玩笑指「可能飛機上載了獨角獸，正在發出求救訊息」、「小心迪士尼起訴你，他們正在秘密測試仙塵」。

（綜合）