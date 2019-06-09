【逃犯條例】成人網站發聲明反修例：係時候釋放汗水同熱血

民陣今日（9日）發起反對修訂《逃犯條例》遊行，多間店舖罷市表示支持，而中文成人短片網站「ThisAV」則在網站首頁貼上聲明，稱「今日要射出嘅唔應該係寂寞，而係你還剩餘的一股熱血！」，呼籲巿民反對修例。

有中文成人網站在首頁上載聲明，表達反修例立場。（網站截圖）

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聲明以「香港生死存亡，仲掛住打丁（自慰）？」為題，內容指遊行不應該因為有希望而行，亦不是要相信人多就會成功，「而係知道就算唔成功都要行出嚟」、「更何況我哋係人，有尊嚴，點可以默默地任人宰割？係時候行出嚟釋放出你嘅汗水同熱血」。聲明更指出，該網站今日將會總動員，一起遊行反對修例。

按圖看網民對成日網站刊反修例聲明的反應↓↓↓

有網民就留言表示，今次是該網站繼2009年反國教運動、2014年佔領運動之後，再次就城中事件「發聲」，表示將會響應網站的呼籲，更形容是「香港之光」。另一成人網站「AV01」亦在首頁將一段聲明置頂，稱今日的遊行是最後一次反抗修例的機會，呼籲網民可以出門支持。

對於成日網站就社會事件表態，有網民憶起1989年成人書刊《龍虎豹》亦曾為支持六四事件而義賣，當時就以「國家興亡‧人人有責」刊登聲明。