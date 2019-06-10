墨西哥3歲女睇《詭修女》一見鍾情　搞主題生日會黑住面影相

《詭修女》一系列電影於全球成為大熱，沒想到連小朋友都被詭異形象迷倒。墨西哥最近有位3歲女孩因為非常喜歡《詭修女》，於是決定舉辦一個相同主題的生日會。壽星女當日更化了黑臉妝，不少朋友應邀出席，亦同樣化上黑臉妝，大家合照時完全不露笑容，果然非常入戲。壽星女的媽媽指其實大家玩得非常愉快，是個特別的生日回憶。

墨西哥最近有位3歲女孩露絲亞因為非常喜歡《詭修女》，於是決定舉辦一個相同主題的生日會。（「dreeaaxo_」Twitter圖片）

就連戲中女主角Bonnie Aarons亦在Twitter向露絲亞送上生日祝福。（「bonnieaaron1」Twitter截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

近日有位網民安德里亞（Andrea）指她的侄女露絲亞（Lucia）最近辨了超爆笑的「詭修女」生日會，相中可見，露絲亞的朋友都面無表情，大家都死氣沉沉的合照，果然夠入戲。安德里亞更指本來不相信這是露絲亞的主意，但當日出席了生日會後，即明白露絲亞其實非常鍾情於「詭修女」。

原來露絲亞有次於婆婆家中觀看《詭修女》後，對電影一見鍾情，更要觀看系列的其餘電影。她的媽媽羅拉（Laura Brown）指，露絲亞自此之後就愛上了女主角詭修女，更向她要求，希望生日當天能以《詭修女》作生日會的主題。

+ 2

羅拉最後實現了愛女的小願望，不但自製了一隻「詭修女」，更為露絲亞準備了最原汁原味的黑色修女裝，就連生日蛋糕都有「詭修女」的出現。整個生日會氣氛即時變得鬼氣沉沉，不只露絲亞，其實她的朋友都一樣化了白臉黑眼妝，毫無笑容的合照詭異得來又爆笑。

+ 2

其他網民更上載自己家中的小朋友其實都鍾情於其他恐怖片角色，更用相同主題舉辦生日會，可見露絲亞在鍾情恐怖角色的路上，並非孤單一個。

（Boredpanda、Twitter）