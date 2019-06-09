美國女坐Uber回家突音訊全無　父親GPS尋人驚見愛女被性侵

Uber是不少人乘的士以外的選擇，不過美國馬里蘭州（Maryland）一名女子上了Uber後慘被司機性侵，其父親發現女兒遲遲未回家，於是根據手機GPS趕到女兒所在的位置，沒想到目睹最令人心碎的一幕。

父親到達後GPS顯然位置時發現汽車被停在路邊。圖為事發地點。（google map圖片）

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事發當地時間上周六（8日）晚上11點半左右，25歲的女兒乘Uber回家，但突然音訊全無，就連電話、訊息都沒有回應，父親驚覺有異樣，於是透過GPS定位尋找女兒的位置，並趕赴現場。

沒想到父親到達後，竟發現汽車停在路邊，他從後座車窗一看，Uber司機竟然正在性侵女兒。暴怒的父親立刻打開車門，將Uber司機拖下車痛罵。司機見狀隨手抓了一件物品往父親身上丟去，再趁混亂之際立刻將車開走。

Uber表示已得悉事件，正配合警方調查。（資料圖片）

事後父親與女兒報警，警方形容指控「非常嚴重」，稱受害者正與警方合作，警員正進一步調查，將全力緝捕涉事司機歸案；而Uber亦已得悉事件，正配合警方調查。

（綜合）