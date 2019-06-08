巴西Uber Eats外賣員撐拐杖苦候客人　背影感動網民　結局神展開

一張Uber Eats外賣員的背影照片近日在網絡瘋傳，原來背後故事充滿洋蔥！照片中的年輕外賣員背着巨大的外賣袋，因只有一條腿，他要扶着拐杖，在大廈門外苦候客戶前來取餐，身影非常催淚。照片由巴西一名男子拍攝，他指當時年輕人已站在門外很久，女子才慢慢前來取餐，故在instagram感嘆道：「看到這場景……發現我們沒什麼可抱怨的！」帖文在網上隨即爆紅，感動萬千網民，最後還竟因而贈送一個「天大的驚喜」給這位外賣員。

照片中的年輕外賣員背着Uber Eats外賣包，在大廈門外苦候客戶前來取餐，仔細一看，他扶着拐杖，並只有一條腿。（ig「fellipeamorim」圖片）

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巴西男子Amorim 4月在Instagram上載一張照片，只見一位Uber Eats的員工背着大大個綠色外賣袋，在一座大廈玻璃門外等候，但最觸動人心的是，穿着短褲的他只有右腳，並以拐杖充當其左腳，雖然行動不便，但仍堅守崗位，默默等候客人取餐。

Amorim看到此情景後想了很多，指大眾常常為自己編上藉口，並奢求擁有完美的條件來達成願望，「有多少次抱怨生命的不順利」，但當他看到這位年輕人時，「發現我們沒有什麼好抱怨的！我不知道你的名字，但我祝福你，願上帝保佑你！」

照片在ig隨即引起極大迴響，不少人都被外賣員感動，「太佩服了！」、「提醒自己好好珍惜人生」，又紛紛反省人生：「我還在抱怨什麼呢？」有網民則希望透過網絡找到他提供幫助，發現這年輕人名叫卡路士（Carlos），今年19歲，5歲時因患癌症而失去了左腳，但他現時仍努力騎着單車送外賣，上班第3日就被拍下這個背影，他又指自己正努力存錢買車，望有朝一日當上Uber司機可改善生活。

網民為卡路士網上發起捐款活動，最後不到24小時內就達到目標金額，籌得近31,740元BRL（約65,528港元）。（ig「fellipeamorim」圖片）

網絡力量強大，有網民立即為卡路士集氣，透過Vakinha平台發起捐款活動，支助他購買汽車，也有人希望能幫他購買義肢，最後不到24小時內就達到目標金額，籌得近31,740元巴西幣BRL（約65,528港元）。網民送來的超級大禮讓卡路士非常驚喜，並拍片感謝數百名為他籌款的人，並與發現他的Amorim見面，親身多謝他。