40歲哥哥零收入在家「啃老」　弟弟擔心被拖累　網民：無底黑洞

子女長大了就應該自力更生，不過台灣一名男網民抱怨，他的哥哥已經超過40歲，但仍然不去工作，整天在家上網，而媽媽不但不責怪，還無論哥哥要多少錢都全給他，作為弟弟的網民十分煩惱，害怕哥哥一直這樣下去，遲早有一天連他也會遭殃。

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一名男網民在facebook「爆怨公社」中指出，他的哥哥沒有工作，每天都在家睡到自然醒，起床後就在家打遊戲或是看影片，三餐都是媽媽出錢，而網絡費還要弟弟即樓主支付。他指，過去有一間保安公司錄取了哥哥，但哥哥做一個月就嫌太累辭職了，「一個40歲以上收入0的人，這真的很慘吧」，之後更導致健保費也付不出來，但哥哥依然無關緊要的樣子。

帖文一出，網民都認為哥哥太過份了，勸告樓主「趁早離家宣告斷絕關係較實在」、「把他趕出去不然就是出手把他打醒比較快」、「我哥啃老30多年，有可能接下來要啃我了」、「你趕緊管好你的錢，有多遠逃多遠」、「就直接離開家裡斷掉聯絡，然後讓你媽看破為止」、「有些廢真的都是父母從小寵出來的」、「趕快搬走才實在，是無底黑洞」、「假如你爸媽死了，就讓他自生自滅」。

亦有人提出一些希望改變哥哥的方法，「被生活逼自然就會學着走路」、「邀他去看一些殘疾人士工作時的一面，也許會啟發他的上進的心」。