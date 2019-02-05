台失智翁迷路　警出動人臉辨別系統　意外助尋回失聯18年哥哥團年

台灣一位68歲蘇姓老翁，本月二日疑似失智迷路，警方發現他無法清楚表達，透過人臉辨識系統查出老翁身分，還意外找到失聯18年的大哥，讓兄弟倆能在過年重逢，一起吃年夜飯。

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本月二日晚上六點多，台灣彰化分局花壇分駐所接獲民眾報案，蘇姓老翁在路邊遊走，且衣著單薄、神情恍忽，疑似失智迷途。警方到場時一度找不到老翁蹤影，後來在花壇鄉南口一號道路前找到人。

花壇分駐所所長游錫明說，老翁當時身上沒有任何證件，也說不清自己的地址和姓名，只知道自己姓「蘇」，還說出彰化市一家燒烤店的店名。警方使用M-Police人臉辨識系統過濾，查出他的身分，帶回派出所買熱食讓他食用後，並請彰化市的中華派出所協助尋人。

警方協尋過程中，先聯絡上蘇姓老翁的黃姓女房東，同時意外查出蘇姓老翁有個從母姓的78歲翁姓大哥住在埔鹽鄉，當晚警方就通知大哥，並把他接到花壇相認；翁接獲通知時相當驚訝，兄弟闊別18年，大哥見到弟弟相當激動、喜極而泣，深夜由警車送兩人一起到彰化市弟弟的住處，警員看到這一幕也相當感動。

女房東見蘇姓老翁回來，急著問他：「幫你準備好晚餐，怎麼人不見了？」計算老翁被發現的地方，已離住處十幾公里。女房東說，蘇年輕時離婚，與妻兒沒有聯繫，因沒工作、收入，十多年來獨居在彰化市，由女房東無償供他住，也被縣府社會處列為關懷對象；警方擔心他再度走失，已代向社會處申請愛心手鍊。

翁姓老翁表示，弟弟長期離家，他雖透過管道找弟弟但都沒有音訊，沒想到因這次意外重逢；除夕夜不放心讓他一個人，他邀弟弟昨晚一起圍爐吃團圓飯，彌補多年來的遺憾。

蘇翁另有兩個哥哥，一人去世、一人在北部與子女同住，但因長年在外未與家人聯絡，親人大多忘記有此人存在，只有翁姓大哥持續打聽小弟的下落。兩人雖然好不容易一起過年，但蘇姓老翁習慣漂泊，僅同意除夕夜陪大哥。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】