狂吸體味毛手毛腳　台灣男分享癡漢系女友怪行為　瞬間引出同好

有研究指，女生聞男友體味能令人心情放鬆，但過份沉迷隨時變「癡女」。台灣一名男網民在討論區發帖，指自己跟女友交往一年多，發現女友的癡漢行為愈來愈嚴重，包括抓一件他的衣物瘋狂猛吸、不斷對他毛手毛腳等，行為怪異，但樓主強調「只是有點可愛也有點好笑，還是很愛我家這位」。帖文引起網民共鳴，釣出大量「癡漢系女友」留言稱自己都有同樣習慣，「我也超愛」、「超有安全感啊！」。

有網民指出女友的癡漢行為愈來愈嚴重，並列出幾項奇怪行為。（《Oh我的鬼神君》劇照）

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台灣一名大學生在Dcard討論區發文，指跟女友交往一年多，但交往半年後，女友的癡漢行為愈來愈嚴重，並列出幾項奇怪行為。樓主指女友很喜歡他身上的氣味，雖然明白互相喜歡的情侶或會迷戀對方體味，但「她每次吸『毒』的時候，都會伴隨着粗重的喘息聲和奇怪的吸吮聲」，一副癡漢臉地說「你好香」，然後不斷發出奇怪聲音。如果不讓女友吸時，她會抓一件樓主的衣物或棉被猛吸，有幾次還瞄到她翻白眼了。

另外，女友非常喜歡對他毛手毛腳，有時當他正在玩手機或看書，背後就突然伸出一對手腳，「腳把我固定住之後，手就不安份的伸進衣服來回游走」，並伴隨着粗重的喘息聲跟吸吮聲，更指如果沒有制止的話手就會開始往下移動。

↓↓↓ 4個癡漢女怪行為 ↓↓↓

女友還喜歡把他的衣服取走，有時她過來樓主家中過夜，就會穿上他的T-shirt，隔天也可能會直接穿去上課，然後衣服就一去不復返，直至某天樓主看見衣櫃一件衣服也沒有了，才揭發這件事，遂跟女友提及此事，對方竟回覆「不然我把衣服拿來還你，等你穿過之後再讓我帶走」。

最後一項亦是最「明顯」的怪行為，樓主指其女友特別喜歡穿破掉的內褲，試過洗完澡穿着浴袍請女友幫忙取衣服時，她都會特意挑破掉的內褲，「說是破掉的內褲微漏的豆皮壽司很可愛」，而最印象深刻的一次，是樓主親眼見到女友偷偷把其內褲揉成一團，作勢要塞進口袋帶走。

不過樓主最後強調，不是因感困擾而發文，只是覺得這些行為有點可愛和好笑，但「還是很愛我家這位，如果沒有這些行為，就感覺少了什麼，就不是我所喜歡的這個她了吧」。

帖文引出大量女網民現身，不足一天已近千個留言，有人直認自己超愛趴在男友身上狂吸他的味道，「超有安全感」，亦有網民稱頭一、兩件事是她每天一定要對男友做的事情，就連單身的網民也說「我一個單身狗看得津津有味呢！」