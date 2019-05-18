【愛情心理】如何對付男友身邊偽麻甩系女生？　網民綜合6招KO

不少女生都愛以「麻甩」自居，平日不修邊幅、個性率直、講義氣、間中講粗口、跟男生稱兄道弟等，「女漢子」特質似乎更懂得與男生相處。但「麻甩」有分真偽，有些女生扮粗豪，實質是為了接近已有女友的「巴打」，最終搶人男友成為正印，這種「（偽）麻甩系」女生已為女友們的共同敵人。

日前有網民在網上發文抱怨，指男友身邊的偽麻甩佬系女生非常造作，更不懂尊重別人。（《螢之光》劇照）

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繼日前有台灣女網民抱怨，指男友的女同事搶坐副駕駛座後，香港亦有女網民亦遇上類似經歷，矛頭直指男友身旁的「偽麻甩系」異性朋友，認為她們只是合理化自己不尊重別人的行為。帖文引起大批網民共鳴，批評偽麻甩系女生最討厭，並歸納對付這種造作女生的6大招數。

該女網民日前在連登討論區發文抱怨，指男友身邊有一名自稱麻甩的異性朋友，經常開口埋口都會提及樓主，「你唔怕女朋友見到咩？一陣又問你」、「你女朋友都畀你去旅行咩？」，又不時問樓主男友有沒有認識新異性朋友等。樓主舉例說，有次一班人外出吃飯時，該名麻甩女生主動坐樓主男友的副駕駛座，更稱「你坐後面啦，拍拖都唔使見成日啦」，令樓主極度不滿，認為這類女生非常造作，「開口一句麻甩，埋口一句真性情」，其實只是合理化自己不尊重別人。

網民紛紛批評「偽麻甩系」女生最可恥，認真麻甩及無禮禮是兩回事，提醒樓主應告訴男友，學識為自己發聲，而男友的態度亦非常重要，「如果佢覺得嗰條女感受大於你感受，咁你知咩事啦」。

該網民不滿男友的麻甩異性朋友強行坐在男友的副駕位。（連登討論區截圖）

網民歸納以下6招對付「偽麻甩系」女生：

擊退偽麻甩女生第一招：宣示主權。（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照/01製圖）

1. 宣示主權

以爭坐副駕駛座為例，正印需讓麻甩女知道，副駕駛座只有女朋友及媽媽可以坐，直接的做法是直線抽擊麻甩女說：「你係佢邊個？點解要畀妳坐？」如果想給男友兩分薄面，則較婉轉表示：「都係我坐前面啦，等陣你落車先，咪又要我掉返上嚟。」令麻甩女知難而退。

擊退偽麻甩女生第二招：直接表達感受。（《沒關係，是愛情啊》劇照）

2. 直接表達感受

別假設男友是自己肚裏條蟲，他們永遠也不會是，即使已相處多年，直接了當跟對方說出感受，還是非常重要。如果遇上麻甩女死纏男友，作為女友不應啞忍，這只會令麻甩女變本加厲。假如男友在意妳感受，便會主動遠離麻甩女，甚至跟對方劃清界線，但假如男友無動於衷，便會想清楚是否應繼續容忍。

擊退偽麻甩女生第三招：介紹男生給麻甩女。（《不懂撤嬌的女人》劇照）

3.介紹男生給麻甩女

（偽）麻甩女經常出現在男生堆，可能是因為單身太空閒了吧！最直接填補她的心靈空虛，就是介紹男生給她認識，只要麻甩女成功出Pool，所以時間被填滿，便減少纏住閣下男友的機會。

擊退偽麻甩女生第四招：以退為進。（《One Day》劇照）

4.以退為進

這招一字記之曰：「扮弱者」，自問演技夠好，以退為進不失為一個好方法，以坐副駕駛座為例，不必硬碰硬與對方死爭爛爭，待回家後，可向男友表達不開心，例如因對方態度很惡、想坐副駕駛座因為想黐住男友等，重點是不能潑婦罵街，亦不能怪責男友，只要扮到小鳥依人，大多男友也會就範（如果他在意你的感受）。

擊退偽麻甩女生第五招：你做初一、我做十五。（《史密夫決戰史密妻》劇照）

5. 你做初一、我做十五

事先聲明，這招屬自殺式，有機會適得其反。既然男友身邊有麻甩女，有網民則提議女友亦可扮麻甩跟身邊的男友出街或WhatsApp等，不需要刻意隱瞞男友，甚至可三人或多人行，當男友開口呷醋時，就可以聲稱對方是自己的「好姊妹」，讓男友感受一下其感受。不過，這招容易變成惡性循環，沒完沒了的比較恐怕令二人感情凍過水。

擊退偽麻甩女生第六招：認真考慮二人關係。（《第六招：紀念日》劇照）

6.認真考慮二人關係

假如已多次向男友表示對麻甩女的不滿，但男友毫無反應、態度照舊的話，問題已不僅在於麻甩女，連男友也有問題。眼見女友受委屈，男方也從頭到尾沒有開口維護，甚至調轉槍頭幫麻甩女講好說話，此時女友應好好跟男友溝通，搞清楚雙方的想法，或需要認真考慮二人的關係，是否值得繼續下去。

帖文引起不少網民熱議，紛紛批評「偽麻甩系」女生最可恥：