【生活百科】家居落地玻璃助採光　注意裝唔啱反壞風水損健康

文：裝修佬 落地玻璃窗美觀、實用，令身在其中者感受周圍風景，可以有更好嘅視覺效果、增加室內採光等好處，但唔講唔知，原來美觀實用嘅落地窗竟然會存在隱患？究竟係點？裝修佬話你知！

近年不少樓盤都有特大落地玻璃，選擇時有些要點要多加注意。（youtube@衛詩雅影片截圖）

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露台落地玻璃易冇安全感

現時好多樓盤將睡房、客廳同露台連埋一齊，咁樣一來，會增强空間感同採光度更好。而為咗突顯出可以更好欣賞到風景效果，唔少樓盤會將露台做成直立嘅落地玻璃窗， 如果咁樣，好容易令人感覺腳下虛空。加上樓層高嘅話，會對畏高人士造成困擾，同時俾人感覺毫無遮攔、無私隱度。

家居裝設落地玻璃，會令光線大開大合，可能影響人的視線。圖為少女時代Sunny曾公開閏房內部，顯示安裝了落地玻璃。（網上影片截圖）

睡房採光不宜大開大合

同樣嘅問題喺睡房存在。喺中國哲學裏，將陰陽諧調稱之為最優環境。而於睡房內如果使用落地玻璃窗時，當拉開窗簾，太陽光直射入睡房時，就會形成光煞，而平時拉上窗簾又會覺得太陰暗，呢種情形可能會導致夫妻不合，因睡房要有平衡光線，先會令夫妻感情和諧。

喺有啲建築居室入面，雖然落地玻璃下有大約幾十公分高嘅牆腳，但同樣係採光部份過大，都會有同樣問題。所以，睇樓嘅時候要留意，落地玻璃窗嘅面積唔可以過大，但又唔可以太細，以免影響適度通風同採光。

近年許多樓盤都設有落地玻璃，增加採光之餘亦令視覺更開揚。（資料圖片／張浩維攝）

玻璃窗多易反光引起光污染

現時好多寫字樓為咗體現現代感，將外觀做成玻璃窗形式。呢種設計雖然望落很型，不過一旦遇到太陽光強烈嘅日子，呢啲玻璃嘅反光就會成為大問題。附近住戶生活休息受到影響姑且不論，反光令人感覺不適。而且，呢種玻璃窗鏡面效果會攪亂環境氣場，久而久之，對人嘅精神健康不利。

打風時如僅靠玻璃擋風雨，會令人感到不夠踏實，去年強颱風山竹襲港時，將軍澳有屋苑的玻璃窗爆裂。（資料圖片／網上圖片）

遮風擋雨還需堅硬實淨之物

呢種格局犯咗傳統堪輿學中嘅割腳煞，現代堪輿學將空、低稱之為水，遇到颳風落雨時，就靠玻璃抵擋，而如果僅靠玻璃擋風雨，令人感覺唔踏實，大有風雨飄曳危機感。唔單止會影響財運，同時有損身體健康。

裝修佬溫馨提示

美觀實用嘅落地窗頗受大家喜愛，以上所講嘅隱患其實可以避免。例如，喺落地窗前擺放綠色植物，增加一定距離、加裝防盜網、窗紗、安全護欄，係玻璃上黐玻璃紙，既增加私隱度嘅同時又唔影響室內採光。

作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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