【生活百科】循環扇、風扇點揀好？　一文學識背後原理及隱藏功能

文：裝修佬 循環扇與風扇，兩者雖然很似，但使用目的和原理完全不一樣。不過無論是風扇或循環扇，都與減低冷氣機的電費有所關聯。 循環扇的英文名字Circulator，有循環和旋轉的意思。循環扇的扇葉和設計，會送出渦旋式的風，提高風的直吹速度，吹出的風可以去到更遠。亦因為吹出的風更集中，所以會令房間內的空氣產生對流，能夠令空氣循環到每個角落。相反風扇送出的風，範圍會更廣，主要目的就是讓對著風扇的人可以感到涼快。

循環扇和風扇因為設計上的不同，所以有不同效果。風扇（圖上）送出的風會散開，以達到使人迅速涼快之效，但放風距離較短。循環扇（圖下）可以送出直線、更遠的風。風扇可送出範圍較廣的風。（網上圖片）

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近年不少人都選購循環扇，加強室內空氣流通。（資料圖片）

原理及設計

風扇的扇葉有3塊，5塊，更多塊的都有。扇葉的大小面積與風扇的整體性能有關。扇葉越大或越長，送風量都會增加。扇葉愈多，風聲會相對較小，更寧靜，風量更柔和；扇葉愈少，風聲會相對較大，比較吵，風量更強。

風扇的主要目的是要直接送出風使人涼快。而循環扇送出螺旋狀及直線的風，可以去得更遠，並非為了直接使人涼快，而是為了令室內的空氣可以循環。循環扇的扇葉，多數是面積較大的3塊扇葉。循環扇的側面完全密封的，風無法往橫方向流失，因此可送出直線和力度更高（去到更遠）的風。相反普通風扇不會封住橫向的風，以達到擴散開去，使人感到涼快的效果。

應該購買風扇還是循環扇，視乎用家實際用途。（資料圖片）

循環扇FAQ

應該買哪一部？

若打算和冷氣機並用，循環扇較好。沒有冷氣機或獨立使用的話，風扇會比較好，可代替冷氣機。

降低室內溫度所需要的時間？

循環扇如果配合冷氣機使用，可以使冷氣的風吹向更裏面的角落，短時間為家居降溫。相反是用暖氣的話，效果也相同。如果風扇配合冷氣機使用，降溫速度會比循環扇慢。

循環扇可以搭配暖氣或冷氣使用？

冬天時若使用暖氣，循環扇會是好幫手。循環扇透過攪拌室內空氣，令到室內空氣的溫度差距變低，令整個室內都可以有暖氣，效率夠高。夏天使用冷氣時，建議將循環扇放在冷氣出風位前。

抽濕、風乾衣物都可以？

循環氣流還可以帶走空氣中的濕氣，降低室內濕度，適合香港尤其沒有位置晾曬衣物的住宅單位。

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裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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