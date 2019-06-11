CCTV拍到《哈利波特》多比現身？　網民質疑造假　片主：是真的！

多比（Dobby）絕對是《哈利波特》主角以外另一受歡迎角色。最近美國網民高美斯（Vivian Gomez）近日於facebook上載家門口的閉路電視片段，片中可見一隻極似小精靈多比的生物在其家門外走過。她指當時正值晚上，難以認清是什麼生物。片段引起網民熱議，部分人質疑片中「多比」可能是人扮，片段涉嫌造假；但高美斯堅持片段未經剪輯或加工，絕對真實！

最近有美國網民Vivian Gomez近日於facebook上載閉路電視片段，片中可見一隻極似小精靈多比的生物在其家門外走過。（「Vivian Gomez」fb片段截圖）

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高美斯早前（6日）於fb上載片段，表示上周日（2日）早上起來後，從家中閉路電視看見一個不知名生物走過。她解釋當時第一眼看見有黑影在家門前經過，高美斯坦言非常不安，故在fb貼出片段，問其他網民能否看見那生物。

片中可見，「多比」先冒出頭部，其頭部兩邊有長耳，接着見到「多比」經過泊在後門的車，但其走路方式異於常人，雙腳是外八形的走着，非常怪異。高美斯補充指家中還有兩台攝錄機，但因為某些原因，另外兩部機拍不到「多比」。

不少網民熱烈討論此事，他們憑身型估計認為「多比」並非人類，他們相信「多比」在現實世界存活；但有網民表示質疑，估計是有人在高美斯家附近玩惡作劇，甚至是有人造假炒作。

亦有人指「多比」於片段最後一秒突然消失，認為可能是高美斯於片段做手腳「加工」。面對網民的質疑，高美斯強調片段絕對真實，沒有剪接成分。有《哈利波特》的粉絲則指，多比在故事中已死去，所以不可能在大家眼前出現，到底誰是誰非，只能留待網民自行判斷了。

（綜合）