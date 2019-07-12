湖邊散步見到鴨　狗狗「興奮」到四腳朝天倒地　但原來係有病

英國曲架犬（cocker spaniel）「彼得」（Peter）看到湖中的鴨子後，竟然興奮得四肢僵硬、四腳朝天地倒地，原來牠是患有先天性肌強直症（myotonia congenita）；狗主表示，彼得所患的病又叫做「昏倒羊症」（fainting goat syndrome），對牠沒有造成傷害。

狗主上載的片段中，只見彼得在公園的湖邊散步，看到湖上的鴨子後令牠大為「興奮」，不久後身體失去控制，肢體僵硬、四腳朝天倒地，旁邊的狗主說：「噢！牠正在想那些鴨子。我的天，牠就這樣倒下了」。

網民覺得搞笑之餘也深表同情，「這可憐的東西，請盡力幫幫牠」、「這其實並不好笑」、「看起來像癲癇發作」。

事後狗主指出，其實早預計彼得見到鴨子會有一些意想不到的反應，因此才決定拍片。他說：「彼得患的病涉及一種不尋常的神經問題，令牠會在意想不到的時刻倒下，通常是當牠感到害怕或興奮，那被稱之為『昏倒羊症』，而今次就是鴨子令他激動得四肢僵硬」。

狗狗和人都有可能患上先天性肌強直症，不過最常出現在美國田納西州（Tennessee）特有品種的「肌強直羊」（Myotonic goat）身上，這種羊一旦受到驚嚇，就會緊張得全身僵硬、腳朝天，但牠們並沒有失去意識，且肌肉僵硬是暫時性的，也不會感到疼痛，只要經過幾秒鐘就能恢復。