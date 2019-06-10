【共養貓狗】狗床被喵霸佔　溫馴金毛犬求救　主人：拿出勇氣來

貓狗要共養，真的要很有技巧，外國最近便有一名主人用實例分享經驗。 早前有一隻金毛尋回犬，被家裡的貓咪搶走了睡床，即使睏了仍沒法睡覺，牠多次用無辜的眼神向女主人求助。主人並沒有插手，只在旁邊鼓勵牠勇敢奪回睡床，結局會怎樣發展呢？

外國有隻性格溫馴的金毛尋回犬Roxie，經常都會被家裡的霸氣貓欺負。狗主早前把一段影片分享到Facebook專頁「UNILAD」上，內容是Roxie被貓咪搶走了睡床，牠無辜地看著女主人，不過她並沒有幫忙，只在旁不斷鼓勵Roxie，最終成功奪回睡床！

▼▼▼Roxie被貓咪欺負，女主人竟不幫忙？點撃圖片看真相！▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

▼▼▼原來女主人別有用心！花兩分鐘時間鼓勵Roxie勇敢面對！▼▼▼

Roxie的體型比貓咪巨大三、四倍，不過每當牠靠近睡床，貓咪都會張牙舞爪，把Roxie趕走。為了貓狗相處得更融洽，女主人決定不插手幫助Roxie，只在一旁鼓勵牠，希望牠能勇敢奪回自己的睡床！

影片上載到Facebook後，短短10日間，已經有170萬人次觀看，更有近萬次分享。雖然女主人認為Roxie戰勝了貓咪，不過網民顯然有不同的意見：「貓咪明顯覺得太無聊了！」、「貓咪只是厭倦一直被打擾，所以才走開。」、「貓咪非常聰明！」也有不少網民留言問道：「為什麼不為貓咪添張床呢？」

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】，決賽將於6月26日在旺角麥花臣場館舉行。一起來見證大專歌王的誕生！

購票詳情：

門票價格 - $130/$150

購票請按