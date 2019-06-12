台灣男狂加班月薪僅1.3萬港元　家人逼買樓供足40年　頂唔順自殺

樓價高企令買樓成為不少人遙不可及的夢想，不過買了樓以後也可能要供樓40、50年，供完樓人生都完了。台灣有網民在討論區分享其朋友的事，指對方是北上求職的南部人，月薪連加班約5.5萬台幣（1.37萬港元），但被家人逼買1500萬台幣（373萬港元）的房子，令其經濟壓力巨大，令他最後受不了走上絕路。網民感慨「現在房子還不是銀行的，人也走了。有意義嗎？」

該名網民在台灣討論區PTT發文，表示他的朋友因被迫買樓，壓力太大走上絕路。（網上圖片）

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該名網民在台灣討論區PTT發文，表示朋友在他眼中是溫柔的鄰家大哥哥，月薪約4萬多台幣（約10000港元），如果加班加爆的話可以領到5.5萬（約1.37萬港元），加上年終獎金等等，年收入約85萬（約21萬港元），但卻被家人逼買1500萬（373萬港元）的房子。

樓主無奈地說，「頭期怎麼出現的都不重要了，這樣怎麼看都是貸款40年的首購族」，由於極大的經濟壓力，他指朋友永遠都是最願意加班、最晚走的員工。

台男年收入約85萬（約21萬港元），但卻被家人逼著買了1500萬（373萬港元）的房子，因此面對極大的壓力。（資料圖片）

惟最終卻釀成悲劇，樓主不捨地表示，「不懂，他還單身為什麼父母要壓着他買？月薪5.5萬每個月開銷加房貸到底怎麼活？你們這些『家人』到底在想什麼？」他指其朋友最終因生活壓力太大，一時想不開，「一句話都沒留，什麼徵兆都沒有，就自戕走了」。樓主感慨，「現在房子還不是銀行的，人也走了。有意義嗎？」

帖子引來網民熱論，不少人認為樓主的朋友是被家人給的壓力害了，「就智障父母啊 小孩也扛不住父母的壓力」、「可以炫燿我兒子多棒，買了千萬豪宅」、「房貸壓下去，要過2、30年加班加到吐的日子不能中斷」。

另外，也有網民受不了這種傳統家庭的思想，指「這個我家小孩很乖的想法」、「逼買房子，之後逼他結婚生孩子」、「逼著買、逼著娶、嫁，確實大有人在，父母用親情綁架的手段屢見不鮮，沒被家人用親情綁架手段威脅過的體會不了」。