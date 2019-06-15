美學生用Snapchat濾鏡扮少女用交友app　收曾受表揚警員露骨訊息

Snapchat早前推出的濾鏡引起各地用家的「變性」熱潮，不少人都於社交平台上載自己的變性樣子，但沒想到這個濾鏡竟能成為打擊罪案的工具。美國一名大學生日前以變性濾鏡自拍，於交友程式上載相片，化身16歲少女與不同男性聊天，遇上一名自稱19歲的男子，對方得知「少女」未成年仍然繼續發送露骨訊息。 「少女」其後將對話記錄交予警方，經調查竟發現，19歲男子真身竟是一名曾受表揚的「怪叔叔」警員。當地警方事後表示，如疑犯所犯行為屬實，將是對整個警隊的一大侮辱。

美國一名大學生以Snapchat的濾鏡「化身」美少女，於交友程式釣出真身為警員的「怪叔叔」。（Twitter「NBCian」圖片）

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於美國三藩市讀大學的20歲男生Ethan，日前因聽到女性朋友分享小時候曾被騷擾的經歷，認為需要為朋友站出來，故想到以Snapchat的變性濾鏡自拍，化身成一名長髮美少女，配上捲曲的睫毛及眼線，驟眼看與一般少女無異。Ethan其後以該相片於交友程式Tinder建立帳戶，化名Esther，以自稱19歲的身分進行配對。

「Esther」不久後於程式遇到名為Rob的男生，對方主動發送訊息，詢問「今晚有空出來玩嗎」，Ethan遂把握機會，繼續以「Esther」的身分回應，並向對方透露自己「其實只得16歲」。Rob得知「Esther」的秘密後未有放棄配對，反而表示「不是大問題」，之後更傳送露骨的訊息，如投訴「Esther」不向他發送照片及談及性話題等。

戴維斯涉嫌「誘使未成年者犯罪」罪名被捕，獲准以5萬美元（約39萬港元）保釋。（當地警方圖片）

20歲男生Ethan聽到女性朋友分享小時候曾被騷擾的經歷，故扮作女生於交友程式尋找可疑的人。（NBC片段截圖）

Ethan深信「Esther」的身分已成功引出可疑人士，一共聊了約12小時，套出Rob的年齡及居住地區，並將資料交予當地警方調查。警方經追查，發現自稱19歲的Rob真實身分竟是40歲的當地警員戴維斯（Robert Davies），早前他更因出色的表現受到表揚，近日則在休假。

戴維斯涉嫌「誘使未成年者犯罪」罪名被捕，獲准以5萬美元（約39萬港元）保釋。當地警方表示，如戴維斯的控罪屬實，將會是對部門和警隊專業的一大侮辱，「疑犯認為另一方只有16歲時，應該即時終止對話，特別是當談到性話題時」。

（華盛頓郵報、美國廣播公司）