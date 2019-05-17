【Snapchat濾鏡】港姐冠軍變男神有力選港男　陳凱琳同關楚耀撞樣

社交程式Snapchat近日推出「變性」及「童顏」濾鏡引爆網絡熱潮，明星網民喪玩洗版，影一影人人都可秒變男神女神甚至返老還童。要數靚女不得不提港姐冠軍，如把近年的冠軍級人馬用濾鏡變成男兒身，原來驚喜十足，幾乎人人變混血男神，有人同圈內男星撞晒樣，有被指無咁靚的港姐冠軍大平反型到爆，真是選港男都隨時贏到。

當港姐變成男神，你認得她是誰嗎？ ↓↓↓↓

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Snapchat其中一招留住用戶的殺手鐧必定是濾鏡（filter）功能，最新加入的「變性」及「童顏」濾鏡，秒幫用戶變身，效果不突兀超自然，不論明星或網民都即時淪陷，人人爭相變一變，十分好玩。

唔認得唔緊要，快啲睇答案！

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如果把近年港姐用Snapchat濾鏡來個大變身再搞個港男選舉，不少人的效果令人驚喜，驟眼看真的難以認出，不少人即時化身混血型男，又和圈中男星十分似樣，令人驚喜是曾被笑美貌不及歷屆的「豬港姐」張嘉兒，一變身男人味十足，若排在一起選型男，絕對不輸蝕。