拉布拉多被當鬥牛犬　視障男帶導盲犬搭港鐵被公審　獲網民力撐

導盲犬的出現為一眾視障人士帶來莫大的幫助，但社會上仍充斥不少歧視或不理解。最近有女網民於facebook上載片段，表示於港鐵車廂內遇見一名男士帶同一隻黑色拉布拉多犬乘車。樓主誤把黑狗狗認作「鬥牛犬」，因為該男士使用智能手機，樓主詢問後知道他非訓練員，便認定他不是視障者，怒斥男士「貪方便」帶狗乘港鐵。大批網民隨即代男子反擊，指「視障都可以用電話」、「嗰隻係拉布拉多」、「係正式導盲犬」、「無知真係好恐怖」。

女網民上載片段，表示於港鐵車廂遇見到一名男士帶同一隻黑色鬥牛犬，因男士正使用智能電話，故相信他非視障人士。（fb群組「香港花生友」片段截圖）

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該女網民於fb群組「香港花生友」上載片段，表示於港鐵車廂遇到一位男士帶同一隻黑色鬥牛犬上車，更目擊男士使用智能電話，故相信他是健全人士。樓主心有懷疑，遂向男士詢問。男士答稱他並非導盲犬訓練員，但又無提出自己是視障人士，故樓主堅信他因「貪方便」在繁忙時段帶同「愛犬」乘搭港鐵，怒斥他非常自私。

網民認出黑狗狗是導盲犬，圍插樓主無知 ↓ ↓↓

不少網民認出該黑狗狗是正式導盲犬，稱樓主有天大的誤會，有人更批評她無知，「其實隻狗係拉布拉多導盲犬」、「依家啲電話有視障人士專用嘅功能㗎囉」、「樓主係真無知定假唔知，拉布拉多同比特犬都分唔到」、「樓主喺個窿入面住，所以少見識，大家唔好怪佢」、「其實你先係盲嗰個」。更有網民不解樓主「搞錯」犬隻品種，笑言：「其實係八哥嚟。」、「老虎嚟㗎，樓主快啲走」。

根據港鐵《無盡關懷小冊子》條款內，表明任何視障人士可攜同已戴上導盲鞍的導盲犬乘搭港鐵。

（fb群組「香港花生友」）