【父親節】日父女曬同風格衣著超冧　網民心心眼：又在騙人生女兒

都說「女兒是父親的前世情人」，日本一對父女的關係更是特別好，經常在Instagram分享同色、同風格的父女裝穿搭，吸引逾3.4萬粉絲追蹤。不少網民大讚這對父母超治癒，更稱非常羨慕他們感情超好，紛紛稱「別人的爸爸總是不會讓我失望」、「又在騙人生女兒」。

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該名型爆爸爸有2名分別4歲及數個月大的女兒，名為Kiko與Ako。他們開設IG是希望記錄父女的日常穿搭及生活，不少相片都見到Kiko與爸爸同色、同風格的父女裝，主要是舒適的休閒風、街頭風為主。而父女在照片中都是對着笑，可見爸爸非常疼惜Kiko，網民亦表示感受到濃濃的父女愛。

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除了Kiko，爸爸一樣疼惜出生數個月的另一「情人」Ako，媽媽又不時上載Kiko陪伴妹妹的溫馨片段，可見一家人的感情非常親密。

不少粉絲大讚父女穿搭有心思，可見媽媽在背後付出了心血，「如果我是媽媽也感到幸福」、「女兒與爸爸的關係如此好，媽媽不會妒忌嗎？」、「如果我有女兒就好了」。

（Instagram）