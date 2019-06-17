Tesla司機開自動駕駛後　側頭路上睡着　嚇得旁人一身冷汗

Tesla有自動駕駛（Autopilot）的功能，但駕駛者始終應該打醒十二分精神。不過在美國加州一名男司機竟被拍到在一架行駛中的Tesla上呼呼大睡，嚇得其他車輛的司機一身冷汗。

當時這架白色的Tesla Model 3在中線上筆直地行駛，車速並不快。（reddit圖片）

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網上流傳的片段可見，當時這架白色的Tesla Model 3在中線上筆直地行駛，車速並不快，但可超越旁邊的其他車，細看之下，司機竟然就挨着窗睡覺。路上其他司機大力響號，嘗試喚醒睡司機，但他卻只是動了動，繼續沉醉在夢鄉。

目擊者米拉迪諾（Shawn Miladinovich）發現這名Tesla司機的情況後，即時打電話報警，但在執法人員趕到之前，該部Tesla已經從高速公路其中一個出口離開了。

細看之下，司機竟然在睡覺。（reddit圖片）

Tesla表示，Autopilot 自動輔助駕駛不會將Tesla變成一輛自動駕駛汽車，司機不能拋棄他們駕駛的責任。當地相關部門表示，如發現有人駕駛Tesla時睡覺，其他司機應拍片，清楚記錄車牌，執法人員將會跟進，違例司機可能會被吊銷駕駛執照。

（綜合）