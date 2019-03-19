【真玩命】為測試Tesla自動駕駛功能　美國YouTuber開車撞向妻子

拿老婆性命來「試車」真的好嗎？美國一名專門測試電動車性能的YouTuber「KriszXstream」，日前將妻子當成「測試工具」試驗Tesla自動駕駛輔助系統，要妻子從馬路邊衝出來，看Tesla會否自動剎車。雖然影片沒有出意外，但其做法引起許多網民不滿，認為是在玩弄妻子性命。因為爭議不斷，他最後將相關影片移除。

美國YouTuber「KriszXstream」日前上載測試片段，開Tesla撞向妻子，看看自動駕駛輔助系統會否剎車。（「KriszXstream」YouTube影片截圖）

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KriszXstream日前拍了一系列測試Tesla自動駕駛輔助系統的影片，例如叫妻子踏單車走在前方，自己從後尾隨，看接近時會否減速。而另一影片更要妻子從路邊衝出，檢查車輛的自動駕駛防撞功能，看他駕車駛近妻子時會否撞上。

他一度叫老婆將袋子放在路中心，但車子只在逼近時才開始減速，於是他索性叫妻子從路旁衝出馬路。妻子按指示走出路面時，Tesla沒有減速趨勢，直至妻子快步跑開，車輛才自動剎停。KriszXstream笑言車輛系統已偵測到前方有人，警示燈已亮起，但連自己都一度以為會撞上，又問妻子距離會不會太近，妻子稱不會，二人前前後後試了數次。

美國YouTuber「KriszXstream」（左）日前找來妻子測試Tesla的自動駕駛輔助系統。（「KriszXstream」YouTube影片截圖）

近年來有不少因為Tesla的自動駕駛功能出問題而導致的車禍，不少網民看完影片都批評KriszXstream拿妻子性命開玩笑，「我不知道誰是笨蛋，你還是你妻子？」甚至有人叫他早日將影片移除，免得事情鬧大，結果影片真的被分享到多個外國網站。

面對質疑，KriszXstream一度用3點解釋，第一是「我以時速30公里『高速行駛』，單車都比這快」；第二，車輛無撞上妻子，實際距離沒有很近，只是相機角度看起來和肉眼不同；第三，由自己開車撞向妻子，是因為妻子不擅長操控。他強調測試並不危險，甚至可以多拍了一條片，將他和妻子的角色調轉，由妻子開車撞他。不過，網民批評仍然聲音一面倒批評，他終於將相關的影片移除。

（綜合）