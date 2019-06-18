【咪玩啦！】台灣女買珍奶驚覺珍珠酸了　即時投訴老闆回覆超離譜

不少珍珠奶茶粉絲，愛的就是珍珠黏黏韌韌的口感，惟沒人喜歡酸的吧！有台灣網民投訴，在一間算有知名度的飲品店買珍珠奶茶，沒料飲一口即發現「珍珠是酸的」，她即時致電店家投訴，對方沒致歉反死拗「珍珠在換季，口感微酸是正常的」，令她嬲爆「真是第一次聽到」。

有網民分享買到酸珍奶的經歷，指投訴時店家說法令人生氣。（fb《爆廢公社》）

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這名買中酸珍珠的女網民，在fb群組《爆廢公社》分享事件，她指自己並非想攻擊店家，喝到酸珍珠時即時打去問一問，沒想到竟獲這樣的回應，又指店家向她表示如沒法接受可持發票退款，但她仍感奇怪，「我真的第一次聽到珍珠需要換季，是小女子見識不夠嘛⋯⋯」

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她又指，聽到店家說法令她瞬間傻眼，故即時沒有反應過來。有台灣媒體找涉事店舖回應，店家指這是單一個案，重申對品質要求嚴格，日後會加強監控店內的食品保存，並承諾會加強員工訓練。

珍珠需要換季之說，網民狠批太離譜，有人指即時上網搜索看不到有如此說法，有人認為根本是變壞了但店家不願承認，更有人認為店家藉口太離譜，諷刺稱如下次珍珠放太久硬了，店家或會說珍珠在冬眠。

（fb群組「爆廢公社」）