5日前曾飲珍珠奶茶　浙江女便秘求醫　CT顯示過百顆珍珠塞滿腸胃

珍珠奶茶是港人喜愛的飲品，不過珍珠較難消化，不能飲得太多。一名女孩日前到浙江一間醫院求醫，表示喝了珍珠奶茶後，五天沒有排便，還肚子疼，CT檢查發現她的胃和腸道佈滿了一顆顆圓圓的高密度陰影，原來是未消化的珍珠。

CT檢查發現女孩的胃和腸道佈滿了一顆顆圓圓的高密度陰影，原來是未消化的珍珠。（微博圖片）

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14歲女孩小沈在5月28日晚上，在父母陪同下到浙江諸暨市人民醫院急診，她表示肚痛，幾天無法排便，也吃不下東西。醫生見她肚子漲漲的，便安排她照腹部CT，檢查結果讓他驚訝，患者胃部、橫結腸、升結腸、降結腸、乙狀結腸，一直到肛門，全是顆粒狀陰影，足足有百多粒。

醫生問小沈最近吃過什麼不易消化的食物，小沈說5天前喝過珍珠奶茶。不過，醫生認為小沈可能有隱瞞，「小女孩可能是怕父母說她，而隱瞞了病史，這麼多未消化的珍珠不像喝一杯奶茶就積累的，應該是近期喝了一段時間造成的。」

女孩的胃部、橫結腸、升結腸、降結腸、乙狀結腸，一直到肛門，全是顆粒狀陰影，足足有百多粒。（微博圖片）

最後，醫生給小沈開了潤腸通便的藥物，幫助將未消化的珍珠排出體外。諸暨市人民醫院急診科主任何玉領解釋，珍珠奶茶中的「珍珠」是木薯澱粉製成，本身就不易消化，有的商家為提升口感還會加入增稠劑等添加劑，大量連續食用，極易導致胃腸功能紊亂。

雖然情況好像十分可怕，但不少喜歡珍珠奶茶的網民仍然表示「可是奶茶沒有珍珠就失去了靈魂」、「想喝珍珠奶茶了」、「先喝一杯壓壓驚」，亦有網民表示喝珍珠會先嚼碎，「這個妹妹怎麼不嚼呀，我都嚼了」。