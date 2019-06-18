你未必知道，鄺俊宇的，6件事　除了鄺體，還有，作曲，逗號舞

《逃犯條例》爭議持續發酵，民主黨立法會議員鄺俊宇可謂其中一個重要人物，除了令「別怕，找鄺仔」成為網絡金句，網民更將他封為「鄺神」，因為他一直在前線四出奔走，彷彿「無處不在」。至於鄺神是否亦無所不能？鄺神一路走來事蹟，你又知多少？

鄺俊宇考公開試絕對是個勵志故事，6度考會考，才湊齊5科合格。（資料圖片）

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（1）6度考會考，才湊齊5科合格

鄺俊宇考公開試絕對是個勵志故事。他於2000年第一次考會考，惟6科中僅有3科及格，當中英文科更是他的「死穴」，在01、03、04年重考都不成功，到2010年第5度應考，卻因考試時手機響，成績被降級，再度與合格線擦身而過。不服輸的他為湊齊5科合格，終在2011年得償所願，戰勝英文科。

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（2）做「文青」出愛情散文及暢銷書

鄺神除了是區議員、社工，他亦身兼作家，早期在facebook不時發表被譽為「療傷系」的散文，其後出書代表作包括「愛情三部曲」：《愛你，若只如初見》、《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》等。而《愛你，若只如初見》書名更與TVB劇集《愛我請留言》的主角名字相似，令不少人都誤以為鄺俊宇有份做編劇。鄺俊宇的作家路至今未仍有停下。

鄺神於facebook以「樹洞」之名，經常解答讀者的愛情煩惱。（鄺俊宇fb圖片）

（３）自稱「樹洞」、流行歌詞入文

鄺神於facebook以「樹洞」之名，經常解答讀者的愛情煩惱，而他亦愛在所寫的愛情散文當中，加入流行曲歌詞，引起大眾共鳴。

（4）逗號泛濫的撰文風格──「鄺體」

鄺神曾被網民批評他寫作行文矯情、濫用逗號，為他的撰文風格取名為「鄺體」，逗號出現的頻密次數幾乎每3個字左右就有一個，因此有人惡搞他的著作《數到三，就放手》，改成《數到三，便逗號》。不過，就是因為，鄺體，他的文章，很容易，就能被認出，連國際關係學者，沈旭暉，亦曾模仿，鄺神，的寫作，風格。

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（5）「鄺體」以外，有種舞，叫「逗號舞」

鄺神2016年參選超級區議會選舉期間，被網民「起底」及「考古」，原來他2007年曾在元朗朗屏「同心護曲嘉年華」大跳HIP HOP舞，期間表演「太空漫步」引起觀眾哄動，表演至今仍不時於社交網站被「翻Loop」。當他於超區勇奪逾40萬票成為「票王」後，於旺角謝票時被徇眾要求再展舞功，最終他亦有「找數」。

鄺俊宇曾為組合「少女標本」出演過微電影MV男主角。（少女標本 x 鄺俊宇《愛的領悟》 微電影截圖）

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（6）一千零一首 為歌曲作曲、填詞

鄺神2015年親自作曲兼填詞第一首音樂作品《幸福再遇》，由網絡歌手歐陽雨主唱，更成為了YouTuber熊仔頭的短片《我在香港分手的日子 - 上集》的尾片曲。雖然這首歌成為鄺神「一千零一首」歌曲作品，但它去年又被重新編曲，換上了由「宅男女神」簡淑兒主唱，歌詞亦只有少許改動，歌名變為《謝謝你 傷過我》。簡淑兒透露，原來歌曲是鄺神主動找她演唱，而鄺俊宇亦曾在簡淑兒未退出組合「少女標本」時期，為她們出演過微電影MV男主角。