【逃犯條例】鄺俊宇目擊黃衣男墮樓瀕崩潰　fb小編：他真的很痛

民主黨立法會議員鄺俊宇過去一星期不停周旋於前線示威者及警方之間提供協助，獲網民大讚無處不在兼幫到手。昨日一名35歲男子危站於太古廣場平台，掛起橫額表達訴求，鄺俊宇得知消息即趕至了解，希望與男子對話，惟男子危站5小時後墮樓身亡，在場目擊事件的鄺即崩潰痛哭，令不少網民擔心其情緒狀況。 事隔一晚，鄺俊宇facebook專頁的管理員發文表示，鄺需要真正的休息，直言他最傷心的是「由頭到尾佢都唔能夠同那位手足說一句話」，形容「他真的很痛」，又指鄺已關上電話，相信未能參加今日下午的616遊行，期望網民及支持者能體諒，並呼籲各人「好好保護和珍惜自己」。

鄺俊宇昨晚得知男子危站太古廣場平台的消息後即趕至了解，希望與男子對話，惟男子危站5小時後墮樓身亡，令身處現場的鄺難過痛哭。（資料圖片，王譯揚攝）

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鄺俊宇目擊黃衣男子墮樓後，崩潰痛哭的照片昨晚被網民瘋傳，不少人都擔心他四出奔走多日，在極疲累的情況下再受如此打擊，情緒或未能應付，紛紛在其fb專頁留言打氣。

鄺俊宇fb專頁的管理員今晨發文，指鄺需要真正的休息，直言他已「超負荷」，難以再承受有人再出事或受傷，「若再有手足出事，他會崩潰的」，呼籲一眾網民記住「不流血、不受傷、不被捕」的原因，「好好保護和珍惜自己」。管理員又形容，鄺的心會與參與遊行的人同行，但「他真的很痛」，期望眾人體諒。

鄺俊宇昨得知消息曾趕至現場了解，希望與男子對話。（資料圖片，王譯揚攝）

管理員其後再次更新，稱鄺俊宇已關上電話，相信未能參與今日下午的遊行，代他向網民道歉，並指於昨晚事件中，令鄺感到最傷心的，是「由頭到尾佢都唔能夠同那位手足說一句話」。管理員又於帖文為鄺俊宇打氣，寫道：「腦細，會有一百萬位手足接你力，請你專心休息，鄺仔加油。」

鄺俊宇事後趕至醫院了解情況。（資料圖片）

不少網民都紛紛留言支持，直言非常擔心鄺俊宇的情況，囑咐他好好休息，「現階段就係需要好好休息，好好調節自己的情緒，你唔使擔心我們，我們會行埋你嗰份，我哋會互相照應」，「鄺仔，傷心係理所當然。我哋明白的，好好休息」，「不要自責，你已盡了力，比身心好好休息」。

（鄺俊宇fb專頁）

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