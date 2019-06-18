賣珍珠奶茶成日本黑道資金來源　成員：沒什麼買賣比這個更好

珍珠奶茶在中港台大熱，就連日本都賣得風生水起，甚至有黑道成員以此維生。日本傳媒報道，現時黑道們開始經營珍珠奶茶店，有成員透露製作這類飲品不需要特別技術，連開業成本都很低，「沒什麼買賣比這個好了」。他們現時多以個人方式開店，一家店兩員工就夠，隨時月賺80至100萬日圓（約5.8至7.2萬港元），引來網民熱話，而「黑幫資金來源」更登上日本Twitter熱搜。

黑道的資金來源登上了日本Twitter熱搜。（Twitter截圖）

珍珠奶茶熱賣中港台，連日本都賣得風生水起。 (示意圖／資料圖片)

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日本傳媒報道，起源於台灣的珍珠奶茶在日本掀起熱潮，連黑道都開始經營起來。他們訪問了東京JR山手線某站附近的一家珍珠奶茶店，該店由黑道成員經營，裝修漂亮、店員有禮，難以想像是黑道打理的。

記者打趣問為什麼要賣珍珠奶茶，杯中的黑色珍珠，是否有黑道隱喻？黑道成員稱珍珠沒有任何特別意思，只是他的職業生涯剛起步，有黑道中人向他提供資金，而珍珠奶茶受年輕人歡迎又容易入手，是創業首選，「沒什麼買賣比這個更好了，不需要什麼特殊技術，也不需要太多開業成本」。

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除了容易掌握做法，黑道成員稱珍珠奶茶開業門檻低得很，店舖5平方米左右就夠，人手只需兩個，連同租金和裝修費，開業資金大約200萬日圓（約14.4萬港元）。

成員稱，珍珠奶茶的原料大多是上網從海外採購的，最重要的珍珠從中國入口，一杯用了20克的份量，成本才大約6日圓（約港元4毫）。一般珍珠奶茶 原料成本合計約15日圓（約1港元），但因為平時競爭大，他要買入比較好的茶葉和加入牛奶，成本約30至40日圓（約2.1至2.9港元），可以賣500日圓（約36港元）一杯。為了吸引更多顧客，他增加了免費加珍珠的選項，九成客人都會點選，減少用茶和奶，變相減低成本，每個月盈利約80至100萬日圓（約5.8至7.2萬港元）。

日本黑道生意很容易令人聯想到非法行為，如賭博、非法銷售DVD、非法風俗店，甚至打劫等，但這些不是黑道的所有生意活動。日本傳媒指，現時不論黑道頭目還是成員，都以個人事業為主，要從各式各樣的生意門路賺錢，山口組第三代組長田岡一雄都常提醒組員「多幹點正事」。

相關消息登上了日本Twitter熱搜，有網民稱黑幫以前主業是開章魚丸店的，更有人稱黑道對日本社會做了很多貢獻，「比啃老族強多了」。

（news-postseven）