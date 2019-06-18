【逃犯條例】前警員王喜勸「及早自首」　稱警取槍械彈藥必有紀錄

在入行前曾為皇家香港警察的藝人王喜，先後參與6月9日及16日的反修訂逃犯條例遊行，對於有巿民不滿警方「速龍小隊」在6月12日於金鐘暴力驅趕示威者時，行動中未有配戴委任證或展示警員編號，令公眾難以監察，王喜今日於《晴報》的專欄以《及早自首》為題，指《警隊條例》或《警察通例》都沒有條例是准許警察當值時，不向公眾出示委任證或不展示警察編號，又指可以根據槍房提取槍械彈藥記錄，就能將相關人員的身份點出。 王喜因曾當警員而熟悉《警隊條例》，加入演藝圈後仍然敢言，2014年佔領運動期間，金鐘佔領區發生「7警暗角毆打巿民事件」，當年他在facebook發表文章，憶述當年在學堂受訓時，曾有教官教導「一個警員做錯，就等於整個警隊做錯」的道理。

王喜先後參與6月9日及16日的反修訂逃犯條例遊行。（王喜fb圖片）

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警隊是職級分明的紀律部隊，前線人員需服從上級命令，王喜在《及早自首》的文章中解釋，所有當值警察只能在高級警官發出命令下，才可在槍房提取所需的槍械及彈藥，高級警官只能按更高級的官員所發出的指示去制定行動綱領（Operation Order）。

曾任警員的王喜，在拍劇時亦曾扮演警員。（《吾係差人》劇照）

近日社會有聲音質疑警方的「速龍小隊」出動時，未有配戴委任證或展示警員編號；而2016年旺角騷亂及反釋法衝突的清場行動中，「速龍小隊」成員的舊戰衣膊頭位置的肩章，有清晰顯示警員的個人編號。王喜指出，第232章《警隊條例》（Cap232）或職工手冊《警察通例》（Police General Orders），都沒有任何相關條例容許當值警員那樣做，故剩下的可能性就是服從上級一個法律沒有賦予權力的命令。王喜表示，縱使無法辨別有關人員身份，但仍可根據槍房提取槍械彈藥的記錄，將他們逐一點出。他在結尾時以「題外話」表示，「制服是一套身心約束，第一個被制服的就是穿上制服的人！」

王喜於2014年10月在個人facebook寫下的感言全文，按圖請看↓↓↓

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網民稱王喜以前警員的身份撰文，讓人更了解警隊運作，認為如有警員違規或對示威者使用過份武力，理應被追究。不少網民更重提2014年10月發生「7警暗角毆打巿民事件」時，王喜曾在fb發表文章，提及學堂警官曾說：「對付街外人，只要有手照、夠料嘅話就法庭見，否則，就當佢唱歌，今時唔同往日，皇家香港警察再唔係有牌爛仔，大家好自為之」；又指在街外人眼中，「佢哋睇到有個警察做錯，就會當全部警察都一樣會做錯，呢d就係一個害全家，明唔明點解要全班受罰吖，X你老母！」