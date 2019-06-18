【逃犯條例】鄺俊宇出席電台節目解釋謠言　稱感激連登巴絲打幫手

《反逃犯條例》事件持續多日，民主黨立法會議員鄺俊宇過去一星期不斷在現場各區協助前線示威者及調停與警方的衝突等，獲網民封為「鄺神」，大讚無處不在又幫到手。 鄺俊宇今早（18日）出席商台電台節目《在晴朗的一天出發》，憶述過去一星期於《逃犯條例》事件中的經歷。早前網上流傳黃衣男墜樓事件其實是鄺俊宇背後計劃，而節目中主持亦有代聽眾提問此事，鄺俊宇坦言散播謠言之人非常卑鄙，又多謝連登巴絲打幫忙維護，「我好感激連登」。

鄺俊宇今早（18日）出席商台電台節目《在晴朗的一天出發》，憶述過去一星期於《逃犯條例》事件中的經歷。（「881903.com 商業電台」fb片段截圖）

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於周六（18日）發生的黃衣男墮樓事件，有網媒早前報道，消息指黃衣男與鄺俊宇其實私底下曾聯絡，內容涉及銀行過數問題。報道亦提及有知情人士解釋，其實是鄺俊宇叫黃衣男企跳，但不幸釀死意外。事後亦有人於太古廣場外的欄杆掛上橫額，直指他是殺人兇手。

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鄺俊宇於節目中憶述當晚情況，又直斥出報道的人非常卑鄙、卑劣，「我希望你問一問自己嘅良心」。他續坦言：「我最遺憾嘅地方係，由頭到尾我都冇同過嗰位手足講過任何一句說話。」

他亦稱整件事中，其實亦要感謝連登巴絲打的幫忙，「我好感激連登，我真係要公開感激」。鄺俊宇解釋當時巴絲打一發現橫額出現，即於帖文內詢問有人能否幫手在現場處理，結果很快已拆走所有橫額，事後更指：「唔好畀鄺仔見到，唔好畀佢再傷心」。

他解釋雖然自己早已得悉掛橫額一事，不過亦深切感受到各位「手足」的關心及支持，「好多謝大家咁保護我，喺呢度公開多謝連登」。不少巴絲打紛紛留言回應：「頂住呀，好好休養身體。」、「鄺神，我哋多謝你為香港做咁多。」、「團結就是力量」。

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