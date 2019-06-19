【生活百科】網民分享3秒完美剝蒜頭神技　兩天吸引2000萬人學藝

蒜頭令人又愛又恨，用來做菜雖香氣十足，但剝起來麻煩，還會滿手蒜臭。平日為求方便，不少人都會用刀大力一拍蒜頭再剝皮，但費力又費時，一名外國網民日前在Twitter分享一招剝蒜頭神技，稱是從做韓國菜時領悟的，只需一把小刀，約3秒就能完美去除蒜皮，手起「蒜落」畫面相當療癒。這方法震驚了千萬網民，影片上載兩天已有逾2000萬次觀看、逾14萬次分享。

簡單剝蒜頭不是夢，只需一把小刀。（「VPestilenZ」Twitter截圖）

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吃蒜頭無分國界，中國菜用蒜又多又狠，大力拍散切碎炒菜；西方甚至原個蒜頭烤焗，增添菜式香氣；韓國人用蒜頭配烤肉吃，捲上生菜惹味又解膩。外國網民「VPestilenZ」日前在Twitter上載一條影片稱「對一個常做韓國菜的人來說，這是最好的剝蒜頭方法」。

影片中人一隻手拿着原個蒜頭，另一隻手拿着小刀，她先用刀尖拮進蒜粒左側，再住右方扭出來，這時蒜粒就會脫皮而出，如果蒜皮沒有完全剝落，只需輕輕撕一下，約3秒便可完美剝蒜。過程只用小刀無需購買額外工具，但要小心刀具刺傷自己。

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!

👌 pic.twitter.com/14GGJDQhRj — 𝖛𝖆𝖑𝖊𝖓𝖙𝖎𝖓𝖆 ✣ 𝖑𝖔𝖗𝖉 🌑 (@VPestilenZ) 2019年6月17日

影片一出在Twitter爆紅，網民連忙感謝樓主的方法，更有網民稱自己實測有效，「不知我懂得這方法後能吃多少顆大蒜」、「從現在開始我每天都烤大蒜和做香草湯」。不過，亦有人指這方法較適合善於用刀的人，亦有建議指，可以先用刀切去大蒜底部，蒜皮更容易被撕開，雖然較慢但更安全；如果要用大量蒜頭，可以將整個蒜頭放入玻璃樽中大力搖，令蒜皮脫落，但壞處亦明顯，樽子會留下蒜味及需清洗蒜皮。

（Twitter）