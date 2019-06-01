【生活百科】網傳家居地板變魚池養錦鯉　裝修專家解構到底得唔得

文：裝修佬 （文章標題由《香港01》編輯所擬） 最近網上流傳一張圖片，屋主將地板改造成魚池，在魚池養了一群錦鯉。網民對設計有讚有彈，有人表示「好靚」，有人說「諗起都臭」，撇除效果如何的問題，更多網民有疑問這個設計在現實中是否可行？今天就和大家「認真mode」談論這個設計。

最近網上流傳圖片，顯示有人把家中地板改造成魚池，放了不少錦鯉在屋內游走。（網上圖片）

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擁有超過二十年防水工程經驗的李先生指出，要改造室內空間去養錦鯉，原理上當然可以做到，主要需解決防水問題，只要在建造清水屋時當泳池去做防水就可以。

然而實際上要考慮的因素遠不止解決防水問題。因要在室內建設魚池，首先要將所有門及門框離地安裝，電掣亦要離地。廁所和廚房不會養魚，所以地台要升高。滿足這些條件之後，就要考慮地台負重的問題。假設要為錦鯉預留一尺水深，1立方米的水的重量為1000公斤，1尺深約為1立方米的三分一，重量約333公斤，一般樓層地台可負荷重量為每平方米600磅左右，333公斤已經是732磅，再加上玻璃及傢俬的重量就更加難以負荷。

李先生首先從地板承重入手，解釋一般家居地板難以承受魚池水的重量。（資料圖片）

有網民看過圖片後，留言道「建於地下樓層就不用考慮地台負重因素」，但李先生直接否定了這個說法，因位於地下的單位不等於座地，而是建於樁柱之上，地台石屎厚度都是一樣，低層單位只會牆身加厚，地台不會加厚，故必須考慮地板負重問題。

回到防水問題，當泳池做防水的實際做法為何？首先在清水屋中做好離地電掣及燈喉、水泥批盪及水泥門檻才可以開始做防水。由於水池作養魚之用，必須要選用無毒性的防水材料，市面一般都可以買到用於食水缸的防水材料，大多數為防水砂漿類型。

地台及牆身做好兩至三層防水塗層之後，就可以浸水測試48小時，確定不漏水就可以舖貼瓷磚或石材之類的飾面，由於底層水泥物料鹼性太重，一般會使用冰醋酸進行酸鹼中和，反覆沖洗之後再用高錳酸鉀溶液浸泡一段時間進行消毒，最後安裝過濾器及放適當重量的水，等水質穩定之後就可以放魚了。

比起在戶外養魚，室內養魚有更多的事情需要注意。（資料圖片）

不過，「認真mode」討論完畢，對於這個室內魚池的設計，李先生還是一笑置之。因為雖然實際上不能說完全不可行，但養錦鯉、金魚這些淡水魚，池內絕不可能如相中一樣潔白。恐怕短時間內已長滿青苔並發出異味，水底養魚水面養蚊，平時掃地可見的垃圾、頭髮又掉落魚池水面，這種環境並不適合魚類生活。在香港這等潮濕的地方，人人都希望家中可以保持乾爽，減少濕氣令傢俬不要容易發霉，如把家中變成「澤國」，絕非明智之舉。

作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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