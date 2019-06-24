公司厠所仲衰過公廁？　打工仔呻屎漬尿漬常在　網民：人的問題

政府早前宣布未來五年撥款逾6億元翻新約240個公廁，不少網民都讚公廁清潔已大有改善。日前有網民投稿，指公司廁所非常污糟，經常出現屎漬尿漬，惡臭難忍，不少網民深有同感，直指「公廁都乾淨過私人廁所」，令人唏噓。

不少打工仔都指公司總有沒公德心者去廁所極不衛生，難為了清潔工。（資料圖片）

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日前有打工仔向facebook專頁「奴工處」投稿，大呻其公司女廁非常邋遢，「日日都好多格有屎漬尿漬」，地下陷阱處處，清潔阿姐不會拖廁所地板，就算清潔過馬桶污漬「轉頭又出現返」，令廁所愈來愈臭，向網民求教如何解決。

有打工仔投訴自己的公司廁所很污糟。（facebook專頁「奴工處」截圖）

不少網民甚有共鳴，認為這情況是「人嘅問題」，「所以話廁所就反映到公民質素」，直指解鈴還需繫鈴人，「有啲女仔因為怕污糟，因而用啲唔正確嘅姿勢去廁所令到個廁所變得更污糟，此乃惡性循環」。

有人表示更糟糕的情況也見過，「大驚小怪，血漬都見過」、「同我公司一樣，dls有屎怪同經血怪」、「試過公司廁板有毛，個刻嬲到想影相send上group問係邊個既」，又建議樓主可以用隔離公司的廁所。

（facebook專頁「奴工處」）