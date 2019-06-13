航班起飛無視勸告上廁所　內地客稱「這是人權」　辣㷫空姐一句KO

安全是首要考慮！有空姐近日投稿至facebook專頁「西客之道」，抱怨有乘客在飛機滑行期間，不理會勸告堅持上廁所，還大聲責罵「為什麼不讓我上廁所？這是我的權利！人權！」，更稱「自己安全自己負責」，樓主忍不住反擊一句，對方最終「死死地氣」返回座位。

有乘客在飛機滑行期間，不理會勸告堅持上廁所，還大聲責罵「為什麼不讓我上廁所？這是我的權利！人權！」（《開心直航》劇照）

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有自稱是「空中飛傭」的網民投稿至「西客之道」，指公司規定播放安全演示片期間，需要看實乘客「要佢哋乖乖睇」，除希望乘客注意安全外，亦因當時航班已開始滑行，乘客需安坐座位上。有次一班由香港飛往內地的航班上，一名操普通話的女乘客在安全片播放期間衝入廁所，樓主即敲門提醒不能上廁所，但對方則怒罵「為什麼不讓我上廁所？這是我的權利！人權呀！我有權去洗手間，我很急！還要敲我的門叫我出來，以為甚麼大事！」。

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樓主隨後解釋「為了你的安全，也是我們的責任」，請女乘客回座位，稍後再去洗手間，但女乘客則稱「我自己的安全我會自己負責，不用你們去管，你們什麼都不懂！我懂自己救自己，不用你們管！看不看都不關你們事！」

這一句話辣㷫樓主，「小姐，你不看安全演示，怎知道逃生門在哪？救生衣怎用？氧氣面罩的使用方法啊？你會比我們更清楚嘛？你不看怎樣救自己呢？還有，要逃生的時候，我們是協助你們，是我們去開飛機門的！為了你的安全，請你立刻回到座位！」結果女乘客唯有死死氣返回座位，直至起飛後都沒有見她上廁所。

帖文引起網上熱議，有網民批評女乘客自私自利，找人麻煩，又指「自己救自己，到出事你唔救佢，又話你唔救佢」，亦有人稱「我覺得最有趣係佢竟然講人權」。有網民則指「會唔會你阻止時已經屙完，生理需要係必要嘅」，但即有人反駁稱「明知搭飛機要一段時間先可以離開座位，唔上機前去咗先？」