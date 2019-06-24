吐露港公路車速牌驚見200公里　網民笑爆：攞正牌飛車

不少駕車之人都想試試賽車的快感，惟交通規則不可違，但近日網民熱論：「機會嚟啦，飛雲！」有網民於facebook轉載相片，顯示吐露港公路往九龍方向有一電子顯示牌顯示下限每小時200公里，不少人表示匪夷所思，又笑言：「攞正牌飛車呀！」、「車手各就各位。」、「我要換架跑車先行到咁快」，有人認為或只是一時出錯，笑言自己架車都行唔到咁快「要換架跑車先得」。

相中顯示吐露港公路往九龍方向近馬料水上斜位置，竟然有電子時速牌顯示「200」，即表示正行駛車輛的車速下限是每小時200公里，非常誇張。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

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有網民於fb群組「馬路的事討論區」轉載相片，相中顯示吐露港公路往九龍方向近馬料水上斜位置，竟然有電子時速牌顯示「200」，即表示正行駛車輛的車速下限是每小時200公里，非常誇張。

網民指事後路經同一位置，而電子時速牌已改「100」。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

不少網民熱論事件，笑言不能不不遵守「安全車速」，惟笑言這個車速已達賽車級數，「吐露港F-1大賽正式開始」、「出嚟試車啦喂」、「合法飛車喎，唔係唔去呀」，有人則搞笑指「我架車唔夠快呀，要換返架跑車先得喎」、「行到200都無用，前面啲車都係行70、80」。

網民紛紛笑爆↓↓

部分網民估計可能只是暫時性出錯，有人指事後路經同一位置，電子時速牌已改回「100」，「機會真係一瞬即逝呀」、「算吧啦，真係有200你都驚啦」。

《香港01》正向運輸署查詢有關事件，現正等候回覆。

（fb群組「馬路的事討論區」）