民建聯區議員用游蕙禎做TG頭像致歉　湯博士即轉植潔鈴相被讚靚抽

通訊軟件Telegram近日爆紅，連建制派都紛紛安裝研究「新玩具」，其中民建聯東區區議員植潔鈴卻被揭發，以青年新政前立法會議員游蕙禎的相片作頭像。事後植潔鈴拍片致歉，聲稱「玩Telegram唔用真名真相是常識吧」，又說只是隨機選中游的照片，「覺得個女仔幾靚女」。 中大物理系高級講師湯兆昇（湯博士）則在此時湊一湊熱鬧，將其個人facebook專頁轉用植潔鈴的道歉片段截圖成頭像，並指「我真係唔知張相係呀咩咩小姐㗎嘛」，此抽水帖文吸引過千網民瘋狂讚好，連中文學者Ben Sir（歐陽偉豪）都忍不住大讚識玩。

湯博士在其個人facebook專頁「湯博士的物理空間」轉用植潔鈴的截圖，寫道「上網唔用真名係常識啦」。（fb「湯博士的物理空間」截圖）

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植潔鈴近日以私人號碼註冊Telegram帳號，用戶名稱為「Marychannn」，但其個人頭像竟用游蕙禎的照片，游得知事件後致電對質，質疑對方「扮本土派」，但植卻回應不知相中人是游蕙禎，只是從telegram內搜尋到的，覺得「有啲似樣」和「靚女」。她今日凌晨再在facebook上載影片致歉，稱「唔小心做咗新聞焦點」，指打算入鄉隨俗「唔用真名真相去玩」，沒想到隨機就選中游的照片，「其實我真係唔知係游小姐嚟，只不過覺得個女仔幾靚女喎……畢竟游小姐都有一排無露面，咁所以又點會認得喎」，最後再次跟游「講聲唔好意思」。

↓↓↓ 植潔鈴拍片致歉 ↓↓↓

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不過網民似乎對其致歉並不受落，直指不理解政治人物為何會如此沒常識，「之前DQ咁大件事，你冇睇新聞？」又指她一路致歉卻一路「笑笑口」，質疑是否真誠道歉。

湯博士也忍不住出帖抽水，在其個人facebook專頁「湯博士的物理空間」轉用植潔鈴的截圖，寫道「上網唔用真名係常識啦，咁我真係唔知張相係呀咩咩小姐嘛，見幾核突咪囉嚟用吓囉，Sor喵ly囉」，並落標籤稱「我都想成為新聞焦點」、「我習慣真名上高登㗎唔該」。

此抽水帖文吸引過千網民瘋狂讚好，連中文學者Ben Sir（歐陽偉豪）都忍不住大讚識玩。（fb「湯博士的物理空間」截圖）

帖文一出短短1小時，即獲得逾1200個讚好，網民紛紛留言大讚「靚抽」、「果然係老火湯」、「高質物理角度，靚抽」，有人則用游蕙禎質問植潔鈴的對白回應：「你自己冇樣嘅咩？」，另有網民建議湯博士可以用「靚湯」（湯洛雯）的照片，「至少大家都姓湯」。