【逃犯條例】港網民發起白宮聯署促不干預　標題有誤反邀干預？

《逃犯條例》修訂風波至今仍未完結，有人發現相信是建制派的網民到美國白宮聯署網民發起聯署「Stop to intervene in Hong Kong」，要求美國政府停止干預香港。有網民質疑「Stop to intervene」意思與聯署內容有矛盾，稱有關用法是要求停止手頭的事去做另一件事，即反而呼籲美國干預香港。不時在網上分享英語知識的立法會議員毛孟靜受訪時認同相關用法屬文法不當，認為與內文結合仍可令人明白，「但比較失禮囉」。

有建制派網民發起聯署，要求美國停止干預香港，不過被指文法有錯，變成請美國干預。（美國白宮聯署網站截圖）

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署名「K.J.」的網民於上周五（21日）在美國白宮聯署網站發起「Stop to intervene in Hong Kong」的聯署，指自己代表沒有參加示威抗議的「沉默群組」（Silent group），努力工作、交稅、貢獻香港，熱愛香港之餘更關注言論自由、和平及社會秩序。

網上劍橋詞典說法與網民吻合。（網頁截圖）

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K.J.又提到，希望美國總統特朗普可以停止以任何形式，支持及干預香港的組織，又批評示威者封鎖香港的主要道路、阻礙地鐵運行、入侵政府大樓。他更指出示威者以侵犯他人私隱的方式折磨他們，將其個人生活、家庭背景、電話號碼等資料公開。截至中午12時約有500人聯署，距離回應聯署的10萬人目標及之前支持修例的80萬人等相差甚遠，聯署將於7月21日截止。

立法會議員毛孟靜就認為，聯署文化有錯，但不至於出現意思矛盾。（資料圖片）

有網民質疑，該聯署的標題與內容不符，指「Stop to intervene」意思是將手上的工作放下，然後去做一件事，即標題意思是要求美國停止現時的工作，並干預香港，認為如想呼籲停止干預，正確寫法應為「Stop intervening」。

立法會議員毛孟靜表示，「Stop to intervene」有文法錯誤，比較失禮，但結合內容看，仍能讓人理解到發起人希望「停止干預」的意思。她建議，如果想表達停止的意思，最理想是使用「Don’t do」或者「Stop doing」的形式。