【逃犯條例】港網民發起白宮聯署促不干預　標題有誤反邀干預？

《逃犯條例》修訂風波至今仍未完結,有人發現相信是建制派的網民到美國白宮聯署網民發起聯署「Stop to intervene in Hong Kong」,要求美國政府停止干預香港。有網民質疑「Stop to intervene」意思與聯署內容有矛盾,稱有關用法是要求停止手頭的事去做另一件事,即反而呼籲美國干預香港。不時在網上分享英語知識的立法會議員毛孟靜受訪時認同相關用法屬文法不當,認為與內文結合仍可令人明白,「但比較失禮囉」。