【一周星座運勢】單身山羊或遇心動對象　有伴天秤進入倦怠期

本周重要星象：2019年6月21日，太陽進入巨蟹座這個十二星座裡最陰性化的星座，作為黃道帶上的第一個水相星座，巨蟹會引導我們沉浸在自己的情緒之中，也會提高我們的感知力。巨蟹月是一個讓人感受到安慰，也會讓我們情緒化。 金星跟海王星出現了負面的角度，和木星呈現T三角，可能會出現流言蜚語和金錢方面的負面信息，對於未來充滿恐慌感。 太陽、上升星座均需參考：校園之人主要參考太陽；社會之人主要參考上升。

白羊座（示意圖，Getty Images／視覺中國）

白羊座（3.21-4.19）

◆事業&學習：對於正在工作中的白羊座來說，本周有關於職場方面的某個創意類的工作將花費你不少時間，但是這也是展示你才華的好機會，你的投入和堅持贏得了別人的關注和尊重。本周工作中可能出現難以說服的對象，或者油嘴滑舌的人。學習中的白羊座，木星在你的長途旅行和高等教育宮，他和金星形成對沖，金星在代表學習和通訊的宮位，可能你會在遠途和學習中進行兩難選擇。

◆愛情：對於有伴侶的白羊座來說，本周會出現一些浪漫的互動，比如和他人去看演出、電影、逛街、聚餐等。不過這個星像也會給人來帶來同理心，你可能會產生一些錯覺或遐想，要注意保持理智，別誤會了對方的意思。 對於單身的白羊來說，你可能會去思考一些提升自己魅力，增加人緣和桃花的事情。

◆財運&健康：財務方面，本周白羊的日常生活支出比之前會增加不少，避免貪便宜，最好貨比三家。健康方面注意腸胃。

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金牛座（示意圖，Getty Images／視覺中國）

金牛座（4.20-5.20）

◆事業&學習：對於工作中的金牛座來說，太陽行運於你的第三宮，促進工作中的溝通，如果你從事交接較多的工作，本周可能進展順利。你的守護星金星位於你代表怎麼賺錢的宮位，本周可以促進你賺錢的工作將層出不窮。學習中的金牛座，你在文字和藝術方面很有天賦，也具有一定審美水平，只是行動上比較保守，多嘗試新的可能相信會有不錯的收穫。

◆愛情：對於有伴侶的金牛來說，建議本周金牛們多從內心出發，不要總是把心思放在揣度對方內心身上。對於單身的金牛而言，對於單身的金牛來說，職場上、部門裡、團隊中或是朋友圈子裡，某人可能會吸引到你，或是你可能吸引到對方。

◆財運&健康：在財務方面，本周木星代表財富和擴張，這個相位可能會讓你進入富裕的階段。健康方面注意結膜炎。

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